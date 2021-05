Apolda: Fünf Verletzte bei Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Apolda - Bei einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda sind fünf Männer leicht verletzt worden.

In ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Apolda (Kreis Weimarer Land) sind in der Nacht zum Montag drei angetrunkene Männer eingedrungen und mit den Einwohnern gewaltsam aneinandergeraten.

Zwei von ihnen aus dem Raum Eisenberg seien als Rechtsradikale bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt es den Angaben zufolge bisher nicht, gegen das Trio im Alter von 27, 33 und 40 Jahren aus Ostthüringen werde wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Bei der Auseinandersetzung wurden vier Menschen leicht verletzt, darunter zwei Angreifer durch Schnitte an Gesicht und Händen. Die jungen Flüchtlinge, die ohne Familien nach Deutschland gekommen waren, wehrten sich. Es flog Geschirr. Sie hatten sich laut Polizei auch mit einer Eisenstange und Verlängerungskabeln bewaffnet.

Die Schlägerei setzte sich vor dem Heim fort. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und setzte Pfefferspray ein, um beide Seiten voneinander zu trennen. Dabei wurden zwei Flüchtlinge durch Pfefferspray leicht verletzt. Zuvor waren mehrere Notrufe eingegangen.

Die Angreifer sollen sich nach einem Besuch des Apoldaer Zwiebelmarktes durch laut Musik aus dem Flüchtlingsheim belästigt gefühlt haben. Daraufhin drangen sie in das Heim ein, wo der Streit eskalierte. Die Polizei musste Verstärkung aus Weimar und Jena heranholen. (mz/dpa)