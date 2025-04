Wochenend-Empfehlung: Veranstaltungen in Roßlau und Wörlitz stimmen auf Ostern ein. Es gibt aber auch ein Kneipenfest in Jessen und eine musikalische Lesung in Rotta.

Wittenberg/MZ. - Ein aprilhaftes Frühlings-Wochenende steht an. Mit Temperaturen, die die Anzeige über die 20-Grad-Marke klettern lassen und am Sonntag mit vielleicht etwas Regen, der dringend nötig ist. Hier einige Tipps, wo es mit diesen Wetteraussichten hingehen könnte.

Ostermarkt auf der Burg Roßlau

Auf der Burg in Roßlau beginnt am Sonnabend, 12. April, mit dem traditionellen Ostermarkt die Open-Air-Saison. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher neben verschiedenen vorösterlichen Produkten und Accessoires diverser Anbieter auch wieder reichlich Speis und Trank. Der Burgverein offeriert wiederum ein opulentes Kuchenbuffet zur Kaffeezeit. Die Kinder können beim Rundgang ganz sicher den einen oder anderen Osterhasen höchstpersönlich antreffen und sich auf kleine Geschenke freuen. Für einen optischen Hingucker sorgen die Anhänger vom „Freyen Haufen zu Rosselowe“ mit allerlei Spaß, Spiel mit dem Feuer und Pfeil und Bogen. Auch Kultur und Theater gibt es: Das im Vorjahr im Sommer aufgeführte Kindertheater vom „Froschkönig“ wird am Sonnabend ab 14.30 Uhr noch einmal gezeigt – diesmal auf der Oberburg im Pferdestall.

Der Eintritt ist frei für Klein und Groß.

Pittiplatsch, Fuchs und Elster im Wörlitzer Eichenkranz

Abenteuer mit „Pittiplatsch im Zauberwald“ sind am Sonntag, 13. April, ab 11 Uhr in Wörlitz im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ zu erleben. In der Welt des Kinderfernsehens gibt es wohl kaum eine Figur, die so viele Generationen begeistert hat wie Pittiplatsch, der Liebe. Seit über 60 Jahren bereichert er das Kinderprogramm mit seinem Schabernack. Sein Charme und seine Unbekümmertheit haben die Herzen zahlloser Kinder erobert. Nun kehrt der freche Kobold mit seinen treuen Freunden und neuen Abenteuern zurück in die Theatersäle. Die originalen Fernsehpuppen von Pittiplatsch, Schnatterinchen, Moppi, Herrn Fuchs und Frau Elster werden erneut auf der Bühne zu sehen sein und nach langer Zeit gesellt sich auch Onkel Uhu wieder zu der fröhlichen Runde.Neben den herzerwärmenden Szenen dürfen sich die Zuschauer in der Vorstellung auch auf zahlreiche Sketche freuen, die für viele Lacher und gute Laune sorgen. Die charmanten Charaktere interagieren auf der Bühne in amüsanten Situationen und bieten ein unterhaltsames Spektakel für die ganze Familie.Erleben Sie diese einmalige Vorstellung voller Magie, Spaß und Freude. „Pittiplatsch im Zauberwald“ ist ein Muss für alle, die ihre Kindheitshelden wieder auf der Bühne sehen möchten.

Bibelturm und Kirche starten Palmsonntag in Wörlitz in die Saison

Der Bibelturm wird am Sonntag, 13. April, mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Petri in Wörlitz eröffnet. Damit kann auch wieder auf drei Etagen die Bibelausstellung „feste feiern“ zu kirchlichen Festen und dem Kirchenjahr besichtigt werden. Parallel dazu wird die Ausstellung „Alles hat seine Zeit“ nach Prediger 3.1-8 eröffnet. „Jahrtausendalte Texte der Bibel zeigen, dass sich alles verändert. Nichts, was Menschen tun, hat ewigen Bestand. Alles ist im Fluss. Alles ist von Gott geschenkte Zeit“, heißt es in der Ankündigung. Die gebürtige Leipzigerin Birgit Reichenberger, die ihre künstlerische Heimat beim Malerei- und Grafikverein Wittenberg gefunden hat, malte den elfteiligen Zyklus 2019 in einer Kombination aus Gelantinedruck/ Acrylmalerei. Dabei laden die dargestellten Figuren ein, Texte aus dem Alten Testament mit eigenem Erleben abzugleichen. Öffnungszeiten St. Petri Kirche Wörlitz bis 15. Oktober, Dienstag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr

Musikalische Lesung mit Mark Daniel und Gunter Schwarz

Im Angebot der Liedertour steht eine musikalischen Lesung mit Mark Daniel und Gunter Schwarz in Rotta. Der Autor und der Gitarrist sind am Sonnabend, 12. April, ab 19 Uhr in der Gassmühle zu erleben. Schon mit seinem Erstling „Der weiße Song“ war der Leipziger Autor und Musikjournalist mit Erfolg auf dem Pfarrhof Bad Schmiedeberg, damals mit dem Musiker Karl Neukauf. In diesem Jahr liest Mark Daniel aus seinem neuen Roman „Bahn-Bingo – Geschichten, die ankommen“. Er bietet schräge Episoden, spannende Begegnungen und coole Durchsagen. Musikalisch begleitet wird er vom Gitarristen Gunter Schwarz, der Frontmann der Leipziger Band „Karo Nero“ ist.

Der Eintritt ist freiwillig. Empfohlen werden 20 Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0176/84849918 erforderlich.

Kneipenfest in Jessen

In Jessen gibt es am Sonnabend ab 20 Uhr wieder Gelegenheit, um die Häuser zu ziehen. Zur aktuellen Ausgabe des Kneipenfestes - Das Programm im Internet unter www.kneipenfest.info - können sich dabei die Besucher wieder auf ein Partyspektakel mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm und Livedarbietungen mit Publikumslieblingen und neuen Livebands freuen.