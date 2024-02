Weitere Baumfrevel im Harz Kronen einseitig weggeschnitten: Wer darf Bäume so massakrieren?

Leser geben Hinweise zu weiteren Fällen, in denen Bäume an Ackerflächen bei Badeborn und Quedlinburg massakriert worden sind.Was als geschützt und was laut Kreisbaumschutzsatzung zudem gilt.