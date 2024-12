Nach der Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat in Mosigkau kehrt keine Ruhe ein. Grund, dass ein vergleichbares Ergebnis im benachbarten Hundeluft zu einer anderen Sitzvergabe führt. Was die Landeswahlleiterin dazu sagt. Warum der Fall vor Gericht geklärt werden muss.

Ein Paragraf, zwei Interpretationen: Entscheidung in Hundeluft führt zu Klage gegen Ortschaftsratswahl in Mosigkau

Mosigkau/Hundeluft/MZ. - Die Ortschaftsratswahl in Mosigkau könnte zum Präzedenzfall für das Wahlrecht in ganz Sachsen-Anhalt werden. Grund: Der ehemalige Ortsbürgermeister und Stadtrat Jakob-Uwe Weber (parteilos) klagt gegen die Sitzverteilung infolge der Wahl. Dabei führt er auch an, dass in einer Nachbargemeinde Dessau-Roßlaus trotz fast identischer Ergebnisse die Sitze anders vergeben wurden: im Coswiger Ortsteil Hundeluft.