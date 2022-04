Osteuropäische Lkw-Fahrer sichern Lieferungen in Sachsen-Anhalt

Logistiker in Sachsen-Anhalt haben nicht genug Fahrer. Ohne ausländische Mitarbeiter würden vielerorts die Lkw bereits stillstehen.

Das Logistik-Aufkommen in Deutschland ist auch durch den boomenden Online-Handel in den vergangenen Jahren gestiegen.

Halle/MZ - Den Logistik-Unternehmen in Sachsen-Anhalt fehlen die Fahrer. Lieferengpässe wegen fehlendem Personal wie in Großbritannien gibt es nach Auskunft der Unternehmen bisher zwar nicht, doch ohne osteuropäische Fahrer würde auch hierzulande nichts mehr laufen. „Neue Fahrer über Stellenausschreibungen zu gewinnen, ist extrem schwer geworden“, sagt Sven Köcke, Unternehmenssprecher von Finsterwalder. Der hallesche Logistiker, der 300 Fahrer beschäftigt, stellt daher immer mehr osteuropäische Fahrer ein, um seine Aufträge abarbeiten zu können. „60 Prozent unserer Fahrer sind inzwischen Ausländer“, so Köcke. Diese würden vor allem aus den osteuropäischen Staaten Polen, Estland und Rumänien kommen.