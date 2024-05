Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die FDP in Aschersleben gibt sich kämpferisch: „Wir werden in der kommenden Legislatur lautere Töne anschlagen“, kündigt FDP-Kandidatin Kathrin Brandt an. Die Ascherslebenerin steht auf Listenplatz 1 ihrer Partei und hofft, für weitere fünf Jahre in den Stadtrat gewählt zu werden. Ebenso interessiert an einem Mandat sind Andreas Knoche, Torsten Haußmann, Henning Knoche, Diana Mooshammer und Armin Kunert.