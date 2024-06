Am Sonntag wird im Saalekreis ein neuer Kreistag gewählt. 54 Plätze sind im Kreistag zu vergeben, insgesamt vier Wahlbereiche gibt es, 186 Kandidaten treten nicht nur für Merseburg, Querfurt, Bad Dürrenberg, das Geiseltal, Schkopau, Bad Lauchstädt und das Weida-Land an.

Am 9. Juni müssen im Saalekreis viele Stimmzettel gezählt werden, neben der Europawahl, werden auch ein neuer Kreistag sowie Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Außerdem werden neue Ortschaftsräte und in Querfurt ein neuer Bürgermeister bestimmt.

Saalekreis/MZ. Der Saalekreis wählt am Sonntag, 9. Juni 2024, neben dem Europaparlament einen neuen Kreistag, von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Doch wer wird in den neuen Kreistag einziehen? 186 Kandidaten wollen einen der 54 Sitze.

An dieser Stelle gibt es einen aktuellen Überblick über die Wahl-Ergebnisse, auch die Zwischenstände können abgerufen werden, die Daten werden vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt. In den Grafiken können Sie sehen, welche Parteien oder Wählergruppierungen gewonnen haben.

Ergebnis Kreistagswahl 2024 im Saalekreis: Wer hat gewonnen?

Zur Kreistagswahl im Saalekreis 2024 treten 186 Kandidaten an. Hier finden Sie einen aktuellen Überblick über die Gewinner in einzelnen Städten und Gemeinden. Vermerkt ist auch, in wie vielen Wahllokalen die Auszählung schon abgeschlossen ist. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Wahlergebnis.

Wie hat die Gemeinde Kabelsketal abgestimmt? Und welche Partei hat die Mehrheit in Querfurt oder Merseburg sowie Bad Dürrenberg bei der Kreistagswahl erreicht? Einen Überblick gibt es in dieser Grafik:

Kreistagswahl 2024 im Saalekreis: Wer bekommt wie viele Sitze?

In dieser Grafik können Sie sehen, welchen Parteien und Wählergruppieren wie viele Sitze im neuen Kreistag bekommen.

Kreistagswahl 2024 im Saalekreis: Wo haben die einzelnen Parteien und Gruppierungen die meisten Stimmen geholt?

Nicht in jeder Gemeinde und jeder Stadt im Saalekreis erreicht jede Partei das gleich Ergebnis. In dieser Grafik können Sie sehen, wo die einzelnen Parteien und Wählergruppierungen die meisten Stimmen geholt haben: