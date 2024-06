Am Sonntag, 9. Juni, gibt es einiges zu entscheiden: Im Saalekreis finden die Wahlen zum Europaparlament, Kreistagswahl, Stadt- und Gemeinderatswahlen, außerdem Ortschaftratswahlen und in Querfurt die Wahl des neuen Bürgermeisters statt.

Merseburg/Saalekreis/MZ - 186 Kandidaten von acht verschiedenen Parteien und Vereinigungen treten zur Kreistagswahl im Saalekreis an diesem Sonntag, 9. Juni an. Insgesamt 156.000 Stimmzettel hat die Kreisverwaltung drucken lassen, nur für die Wahl zum neuen Kreistag. Das Interesse an der Briefwahl ist groß, in Merseburg etwa hatten zu Beginn der Woche vor der Wahl schon über 1.500 Menschen so abgestimmt. Alle Briefwähler sollten beachten, dass zu spät abgegebene Wahlunterlagen nicht berücksichtigt werden können.

Ein Großteil der Parteien hat sich langfristig auf die Wahlen vorbereitet. Die Lokalredaktion Merseburg hat mit den Parteien, die zur Kreidtagswahl antreten, Interviews geführt:

Grüne im Interview (Folge 7): Haben die Grünen mit Anfeindungen zu kämpfen, Frau Hoffmann und Herr Schön? Kreischefin Martina Hoffmann und Kreistagskandidat Thomas Schön im Gespräch

FDP im Interview (Folge 6): Spüren Sie die Politik der Ampelregierung als Ballast, Frau Hoyer? Gespräch mit der Kreischefin der Liberalen, Ramona Hoyer

Unabhängige Wählervereinigung im Interview (Folge 5): Passt ihr Programm auf einen Bierdeckel, Herr Eigendorf? Der UBV-Spitzenkandidat und Teutschenthals Bürgermeister Tilo Eigendorf im Gespräch

CDU-Kandidat im Interview (Folge 4): „Die Leute wollen das gute Leben im Saalekreis genießen“: Sven Czekalla, Landtagsabgeordneter und Kreistagskandidat der CDU im Gespräch

Die Linke im Interview (Folge 3): Neue Windräder ja, aber nicht überall: Kreisvorstandsmitglied Richard Höhne und die Landtagsabgeordnete Kerstin Eisenreich im Gespräch.

AfD im Interview (Folge 2): Ist Putin für Sie ein Vorbild, Herr Tillschneider? Kreischef Hans-Thomas Tillschneider im Gespräch

SPD im Interview (Folge 1): Welche Ziele hat die SPD, Herr Nette? Spitzenkandidat Andreas Nette im Gespräch

Im Saalekreis wird am Sonntag, 9. Juni, nicht nur ein neuer Kreistag gewählt. Außerdem können die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für die Europawahl abgeben, zudem werden in den Städten, Gemeinden und der Verbandsgemeinde neue Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte gewählt. Außerdem werden neue Ortschaftsräte gesucht sowie in Querfurt ein neuer Bürgermeister.