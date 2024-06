Am Sonntag, 9. Juni, gibt es einiges zu entscheiden: Im Saalekreis finden die Wahlen zum Europaparlament, Kreistagswahl, Stadt- und Gemeinderatswahlen, außerdem Ortschaftratswahlen und in Querfurt die Wahl des neuen Bürgermeisters statt. Hier halten wir Sie aktuell auf dem Laufenden.

Merseburg/Saalekreis/MZ - 18.59 Uhr: Über das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt laufen die ersten Ergebnisse der Europawahl für den Saalekreis ein. Noch sind es nur 35 von 204 Wahlbezirken. Momentan liegt die AfD bei 39,3 Prozent. Es folgen die CDU mit 22,5 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,1 Prozent und die SPD mit 6,6 Prozent. Die Linke kommt derzeit auf 4,2 Prozent, während die FDP und die Grünen auf 2,6 Prozent, beziehungsweise 2,1 Prozent kommen.

18.53 Uhr: Die AfD hat sich zur Wahlnachbereitung in einem indischen Restaurant in Merseburg getroffen. Die Stimmung bei Kreischef Hans-Thomas Tillschneider ist angesichts des Europawahlergebnisse im Bund noch gedämpft: „Es hätte besser sein können", kommentierte der Landtagsabgeordnete und stellte klar: Dass es nicht besser sei, sei nicht dem umstrittenen Spitzenkandidaten Maximilian Krah anzukreiden, sondern dem Bundesvorstand, der diesen aus dem Rennen genommen habe. Tillschneider erklärt, dass ihm die noch ausstehenden Ergebnisse bei den Kommunalwahlen ohnehin wichtiger seien, weil sie darauf vor Ort Einfluss hätten: „Bei der EU-Wahl ist unser Einfluss ja so, wie wenn meine kleine Tochter in den Pool pinkelt."

18.51 Uhr: „Geht so", lautet die erste Analyse von Kerstin Eisenreich zum Abschneiden der Linken bei der Europawahl. Die Partei liegt in Bundesumfragen derzeit bei drei Prozent. „Natürlich hofft man auf mehr, weil man zumindest das Spitzenteam reinbringen will." Die Landtagsabgeordnete, die Mitglied im Bundesvorstand der Linken ist, sieht viel Arbeit vor ihrer Partei liegen, man müsse Vertrauen zurückgewinnen. „Man muss aber auch feststellen, dass es europa- und bundesweit einen massiven Rechtsruck gab. Das macht mir Sorgen." Eisenreich dankte ihren Genossen für einen engagierten Wahlkampf trotz der Probleme der Partei. „Auch viele neue Mitglieder haben gleich mit angepackt."

18.23 Uhr: Die Hochrechnungen zu den Ergebnissen der Europawahl gibt es seit der Schließung der Wahllokale. Bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle stehen Grill und Bierwagen vor der Tür. Nicht nur deshalb ist die Laune bei Kreischef Michael Hayn gut. Stärkste Kraft in Deutschland, wohl einen Sitz dazu gewonnen, kommentiert er das Europawahlergebnis. Das sei für ihn genauso wichtig, wie die Kommunalwahl. "Mein Ziel ist bei jeder Wahl als Erster durchs Ziel zu kommen", sagt Hayn

18.21 Uhr: Von 1.258 abgegebenen Stimmen im Schkopauer Briefwahllokal 1 war bereits beim Öffnen festgestellt worden, dass 50 Stimmen ungültig sind. "Entweder waren Wahlscheine nicht unterschrieben oder zum Beispiel mit dem Stimmzettel in einem Umschlag", erklärt Heyroth.

18.01 Uhr: Im Saalekreis beginnen die Auszählungen. Im Briefwahllokal in Merseburg wurde die Urne ausgekippt. In Braunsbedra gibt es rund 9.000 Wahlberechtigte, es wird mit einer Wahlbeteiligung von knapp über 50 Prozent gerechnet.

17.59 Uhr: Das war knapp! Es war genau 17.59 Uhr, als Schkopaus Gemeindewahlleiter Thomas Kuphal (r.) den letzten Briefumschlag mit einer Wählerstimme für die Europawahl an Briefwahlvorstand Christian Heyroth übergab. "Ist gerade noch pünktlich reingekommen", schmunzelt Kuphal.

17.54 Uhr: Kurz vor 18 Uhr sind die Briefwahlvorstände in der Merseburger Rosentalschulw bereit für die Auszählung. Merseburgs Bürgermeister Bellay Gatzlaff bringt im Namen der Stadt einen kleinen Dank vorbei.

Merseburgs Bürgermeister Bellay Gatzlaff bringt im Namen der Stadt am Super-Wahl-Tag einen kleinen Dank für die Wahlhelfer vorbei. (Foto: Robert Briest)

17.01 Uhr: In Schkopau haben die beiden Brüder Raik (17) und Finn Meißner (19) als Wahlhelfer mitgearbeitet. Die Mutter der beiden arbeitet bei der Gemeinde. "Mich hat einfach interessiert, wie so ein Wahltag abläuft und wollte Erfahrungen sammeln", sagte Finn. Außerdem bekamen Wahlhelfer in Schkopau eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro, ein Wahlvorstand bekommt 60 Euro.

In Schkopau haben die beiden Brüder Raik (17) und Finn Meißner (19) bei der Europawahl und Kommunalwahl 2024 als Wahlhelfer mitgearbeitet. (Foto: Undine Freyberg)

16.30 Uhr: Etwa zwei von fünf Wahlberechtigten haben laut Kreiswahlleiter bis 16 Uhr ihre Stimme abgegeben. Bei der Kommunalwahl liegt die Wahlbeteiligung in den Lokalen nun bei 39,6, bei der EU-Wahl bei 40,1 Prozent. Petersberg verzeichnet weiterhin bei beiden die höchste Beteiligung. Die roten Laterne gibt es derweil doppelt: Für die Europawahl hält sie Leuna (34,9 Prozent), bei der Kommunalwahl Merseburg (33,3 Prozent)

15.15: Der Kreiswahlleiter hat die nächste Wasserstandsmeldung in puncto Wahlbeteiligung veröffentlicht. Bis 14 Uhr waren über 45.000 Wähler im Kreis in den Wahllokalen. Die Vor-Ort-Wahlbeteiligung lag für die EU-Wahl bei 28,9 und für die Kommunalwahl bei 29,6 Prozent. Dabei zeigen sich lokal deutliche Unterschiede. Während in Petersberg die Kommunalwahlbeteiligung in den Lokalen bei 35,2 Prozent lag, waren es in der Stadt Leuna lediglich 24,1 Prozent. Landesweit hatten bis 14 Uhr knapp 28,4 Prozent der Stimmberechtigten den Gang ins Wahllokal angetreten, knapp drei Prozentpunkte weniger als 2019.

14:45: „Es war viel Betrieb“, resümiert Ulrike Findeisen den bisherigen Wahltag. „Wir haben einige Wahllokale, an denen sich Schlangen bilden.“ Eine Prognose, wie hoch die Wahlbeteiligung in Merseburg, am Ende des Tages liegen wird, wagt die Stadtwahlleiterin jedoch noch nicht. Etwa 15 Prozent der gut 26.000 Wahlberechtigten habe ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Wegen der großen Zahl hat sich die Stadt am Morgen kurzfristig entschieden, einen siebten Briefwahlvorstand aufzumachen, um die Arbeit besser zu verteilen.

Auch die Bibliothek ist ein Wahllokal in Merseburg (Foto: Briest)

13.30 Uhr: Bis 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Saalekreis laut Wahlleiter Ronald Schönbrodt bei 19,7 Prozent für die Kommunal- und 20,4 Prozent für die Europawahl. Berücksichtigt sind dabei jedoch nur die heute im Wahllokal abgegebenen Stimmen. Die Briefwähler kommen hinzu.

12.30 Uhr: Schichtwechsel im Wahllokal im Milzauer Schloss. Wahlvorständin Steffi Kohl und ihre zwei Kolleginnen übergeben an die Spätschicht, die nun bis 18 Uhr Wahlzettel aushändigt und aufpasst, dass die jeweils auch in den richtigen Urnen landen. Vor dem Wahllokal steht eine kurze Schlange. Seit 9 Uhr sei heute der Andrang durchgängig so, dass die Wähler warten müssten, berichtet Kohl. Das sei ungewöhnlich. Das liege aber auch daran, dass die Leute angesichts der vier parallelen Wahlen mit teils langen Stimmzetteln länger in den vier Wahlkabinen brauchen. Ab 18 Uhr ist dann das gesamte siebenköpfige Team des Wahllokals vor Ort, um auszuzählen. Die Frauen stellen sich auf einen langen Abend ein.

In Milzau kümmern sich sieben Frauen um den korrekten Ablauf der Wahl. Foto: Briest

10 Uhr: Die Wahllokale im Saalekreis sind seit zwei Stunden geöffnet. Für die Kreistagswahl sind Kreiswahlleiter Ronald Schönbrodt insgesamt 155.150 Menschen wahlberechtigt, für die Europawahl 153.005. Der Grund für die Abweichung sind die EU-Ausländer. Für die Kommunalwahlen sind sie nach entsprechender Wohnzeit im Saalekreis automatisch wahlberechtigt, für die Abstimmung zum EU-Parlament müssen sie sich registrieren lassen, denn sie könnten alternativ auch in ihren Herkunftsländern wählen. Für den Mittag kündigt Schönbrodt erste Zahlen zur Wahlbeteiligung an. Zumindest ein Abstimmungsweg war im Vorfeld bereits gefragter als bei früheren Wahlen: die Briefwahl. Wer die beantragt hat, seinen Stimmzettel aber noch nicht zurückgeschickt hat, kann den heute noch abgeben.

Vor der Wahl: 186 Kandidaten von acht verschiedenen Parteien und Vereinigungen treten zur Kreistagswahl im Saalekreis an diesem Sonntag, 9. Juni an. Insgesamt 156.000 Stimmzettel hat die Kreisverwaltung drucken lassen, nur für die Wahl zum neuen Kreistag. Das Interesse an der Briefwahl ist groß, in Merseburg etwa hatten zu Beginn der Woche vor der Wahl schon über 1.500 Menschen so abgestimmt. Alle Briefwähler sollten beachten, dass zu spät abgegebene Wahlunterlagen nicht berücksichtigt werden können.

Im Saalekreis wird am Sonntag, 9. Juni, nicht nur ein neuer Kreistag gewählt. Außerdem können die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für die Europawahl abgeben, zudem werden in den Städten, Gemeinden und der Verbandsgemeinde neue Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte gewählt. Außerdem werden neue Ortschaftsräte gesucht sowie in Querfurt ein neuer Bürgermeister.