Wahl 2024 Kommunalwahl im Landkreis Harz: Wer kommt in den Kreistag?

Am 9. Juni wird im Landkreis Harz gewählt. Allein für die 60 Sitze im Kreistag sind 352 zugelassene Kandidaten am Start. Insgesamt sind kreisweit rund 180.100 Wahlberechtigte ab 16 Jahren zum Urnengang für die Europa- und Kreistagswahl aufgerufen. Wer macht am Ende das Rennen?