Am Sonntag finden Kommunal- und Europawahlen statt. Rund 188.000 Hallenser dürfen ihre Stimmen abgeben. Vor manchen Wahllokalen bildeten sich am morgen bereits Schlangen.

So läuft der Wahlsonntag in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Sonntag morgens um 8 Uhr öffnen alle 126 Wahllokale in Halle. Knapp 188.000 Hallenser dürfen dann bis 18 Uhr in den sogenannten Wahlräumen ihre Stimmen abgeben. Briefwahl ist am Sonntag auch noch möglich, solange der Wahlbrief bis 18 Uhr im Briefkasten der Stadt landet. Um 18.01 Uhr werden alle Urnen geschlossen und die Auszählung beginnt.

Zur Kommunalwahl sind 329 Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen, die sich auf die 56 Stadtratssitze bewerben. Es treten zehn Parteien, zwei Wählergruppen und ein Einzelkandidat an. Zur Europawahl treten 34 Parteien an.

Der Zutritt in den Wahlraum steht allen offen. Auch beim Stimmenauszählen sind Zuschauer erlaubt, solange sie die die Auszählung nicht stören. In jedem Wahllokal gibt es einen ehrenamtlichen Wahlvorstand. Er ist es auch, der am Ende die gezählten Stimmen an den Wahlleiter durchgibt und die Stimmzettel bei der Stadtverwaltung abgibt.

Der Festsaal im Stadthaus am Marktplatz ist ab 18 Uhr geöffnet. Dort werden die Wahlergebnisse auf einer Leinwand präsentiert und im Laufe des Abends immer wieder aktualisiert, sobald ein Wahllokal ausgezählt wurde. Im Internet unter wahlergebnisse.halle.de können die Ergebnisse ebenfalls eingesehen werden. Die meisten Parteien und Wählergruppen veranstalten intern eigene Wahlpartys in Kneipen oder Restaurants. Traditionell kommen im Laufe des Abends aber viele Kommunalpolitiker im Stadthaus zusammen. Zwischenergebnisse zur Wahlbeteiligung werden nur für das Land zur Verfügung stehen

So wird der neue Stadtrat bestimmt: Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die Anzahl der Stimmen, die beispielsweise Partei A stadtweit erhält, wird mit der Anzahl der zu vergebenden Sitze multipliziert. Das sind 56 im Stadtrat. Dann wird dieses Ergebnis durch die Gesamtstimmenzahl geteilt. Das gilt für alle Parteien und Wählervereinigungen. Nun weiß man, wie viele Sitze jeder von den 56 Plätzen erhält. Anschließend wird das Ergebnis jeder Partei oder Vereinigung ins Verhältnis zu den fünf Wahlbereichen gesetzt. Dann ist klar, wie viele Personen aus den jeweiligen Bereichen tatsächlich in den Rat einziehen. Für die Sitzverteilung ist es entscheidend, wer auf den einzelnen Listen wie viele Stimmen geholt an.