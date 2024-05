Ist die Innenstadt von Halle attraktiv? Wie beliebt sind Kultureinrichtungen und Gastronomie in Halles Altstadt? Die MZ hat Hallenser und Besucher der Stadt am Leipziger Turm befragt und überraschende Antworten bekommen.

Halle/MZ. - Dorothee Kleemann wohnt in unmittelbarer Innenstadtnähe und schwärmt: „Zu alllen kulturellen Veranstaltungen ist man schnell da, wir haben tolle Kinos, da würden sich andere Städte freuen.“ Doch die MZ-Leserin, die sich ehrenamtlich im Seniorenbesuchsdienst Klingelzeichen engagiert, hat am Freitag am Stand der MZ am Leipziger Turm auch Kritik vorzubringen: Vergleichbare Städte hätten ein Warenhaus, die Schließung der Galeria Kaufhof in Halle sei ein Armutszeugnis. Mit dieser Meinung steht die Rentnerin nicht alleine.

Regina Schneider etwa ist eine von mehreren Befragten, die das ebenso sehen. „Ich war oft im Kaufhof einkaufen, das ist ein echter Verlust.“ Die Hallenserin fragt sich, ob die Stadt nicht Einfluss auf den Leerstand auch an anderer Stelle nehmen kann, etwa dort, wo früher das Fotohaus Großwendt war. „Es war das einzige Fotogeschäft in Halle, aber da tut sich nichts.“ Sie beschäftigt aber auch eine andere Frage: Ist eine Fällgenehmigung für einen Baum immer gerechtfertigt? Für Laien sei das nicht immer klar.

Hettstedterin liebt die Innenstadt von Halle auch zum Shoppen

Aber es gibt auch positive Stimmen. So haben sich die Freundinnen Claudia, Anja und Marie an ihrem arbeitsfreien Brückentag aus Hettstedt auf den Weg nach Halle gemacht. „Es ist schön, durch die Stadt zu bummeln und ein Eis zu schlecken“, sagt Marie. Auch shoppen stehen bei dem Mädelsausflug auf dem Programm. So geht es auch Angelika Kaufmann aus Lieskau, die vor allem für Arztbesuche nach Halle fährt. Die Stadt sei in Ordnung – mit der Ausnahme, dass ein Kaufhaus in Halle fehle.

Den unteren Boulevard und den Marktplatz findet eine Seniorin schön, ärgert sich aber über die vielen Radfahrer auf der Leipziger Straße. „Gucken Sie mal, wie die wieder hier lang rasen“, zeigt sie auf einen schnellen Pedalritter. Mal gut, dass die Polizei gerade mit einem Einsatzwagen kommt und gar nichts sagen muss: Der Radler steigt ab. Denn nur in den Abend - und Nachtstunden ist hier Radverkehr erlaubt.

Ärgernis für viele: Radfahrer in der Leipziger Straße. (Foto:Skrzypczak)

Apropos Nachtstunden. Die 21-jährige Hanna und ihr Freund Daniel finden, dass Halle nicht nur tagsüber schön ist, sondern auch die Cafés und Kneipen in der Kleinen Uli super seien. „Ich finde es auch gut, dass es in Halle mehrere Biomärkte gibt“, sagt die Medizinstudentin. Angst, als Frau nachts durch die Stadt zu gehen habe sie nicht. Da widersprechen aber zwei junge Frauen aus Ungarn, die nach einer Station in Bayern jetzt in Halle leben. „Es gibt hier wenig für junge Leute außer vielleicht die Palette“, so die 22-Jährige. Und ihre 24-jährige Freundin beklagt, dass sie ja selbst Ausländerinnen seien, aber oft nachts und abends von anderen Ausländern respektlos angesprochen würden. „Das ist für eine Frau schwierig.“ Beide wollen Halle verlassen und nach Nordrhein-Westfalen umziehen.

1993 ist der Leipziger Matthias Frenzel nach Halle gezogen. Zwar bereut er die damalige Entscheidung nicht, aber er sagt: „Mittlerweile ist alles hier zu teuer, die Lebenshaltungskosten sind zu hoch.“ Auch sei der Boulevard früher schöner gewesen. „Halle hatte eben gute und schlechten Zeiten.“ Als zu teuer empfindet eine junge Mutter aus Wettin auch die Innenstadt. „Ich würde nie hierher ziehen, es sind zu wenigen Wohnungen frei und es gibt keine günstigen“, sagt sie, bevor sie mit ihrem Kind zum Bahnhof weiter geht. Eine Reise zur Oma ist angesagt.

Tourist-Info im Bahnhof Halle gefordert, um mehr Werbung für die Stadt zu machen

Geld ist für Dorothea Seefeld nicht das Thema, sondern Umwelt und Nachhaltigkeit. „Es fehlt dringend mehr Grün in der Stadt und das ist das Allerwichtigste“, sagt die 84-Jährige. Gerade eben, am 2. Mai, sei der Erdüberlastungstag für Deutschland gewesen. An diesem Tag sind bereits die Ressourcen an Rohstoffen aufgebraucht, die eigentlich nur innerhalb eines Jahres nachwachsen. „Der weltweite Überlastungstag ist aber erst im August“, sagt sie nachdenklich. „Die Katastrophe ist direkt vor unserer Haustür.“ Woanders sei es kein Problem, mehr Grün anzupflanzen und den Verkehr so weit wie möglich aus der Innenstadt herauszuhalten. Ob Flugreisen vermeiden oder Wasserverbrauch reduzieren, jeder könne etwas zum Umweltschutz beitragen.

MZ-Leserin Dorothee Kleemann hat noch einen heißen Tipp, wie Halle bessere Werbung für sich machen kann, da es zu wenig davon gebe: Mit einer Tourist-Info im Bahnhof. „Gerade mit Blick auf das Zukunftszentrum“, sagt sie.

Nächster MZ-Bürgerdialog ist am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 12 Uhr am Gesundheitszentrum Silberhöhe, Wilhelm-von Klewiz-Straße 11.