An der Ulrichskirche kommt es zu einem Zwischenfall an einem Wahlkampfstand der AfD. Die Christdemokraten wollen nach bundesweiten Vorfällen ein Zeichen setzen.

Halle (Saale)/MZ - Angesichts der Angriffe auf Politiker, Wahlkampfhelfer und der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten während einer Wahlkampfveranstaltung in Mannheim will der CDU-Kreisverband in Halle ein Zeichen gegen Gewalt und Extremismus setzen. „Wir haben unsere Mitglieder und Unterstützer aufgefordert, bis Mittwoch auf alle Wahlkampfaktivitäten zu verzichten“, sagte Kreisvorsitzender Marco Tullner am Montag der MZ.

Lesen Sie auch: Bürgerumfrage Halle - Was bewegt die Menschen vor der Kommunalwahl im Juni?

CDU Halle: „Stimmung generell aufgeheizt“

Zwar sei die CDU in Halle bislang keinen Angriffen ausgesetzt gewesen, „allerdings ist die Stimmung generell aufgeheizt“. Mit Sorge und Entsetzen habe man die Übergriffe, Gewaltandrohungen und verbalen Entgleisungen bundesweit im bisherigen Wahlkampf wahrgenommen. Die Verrohung der politischen Debatte und deren Radikalisierung müssten aufhören.

Erst am Samstag hatte es an der Ulrichskirche einen Vorfall an einem Wahlkampfstand der AfD gegeben. Ein 23-Jähriger wollte offenbar mit ausgelegten Werbematerialien der AfD flüchten. Daraus entwickelte sich laut Polizei eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern des Wahlkampfteams und dem Dieb. Sie endete damit, dass gegen den 23-Jährigen Pfefferspray eingesetzt wurde. Später soll an dem Stand ein 46-Jähriger ein Stadtratsmitglied der AfD beleidigt haben.

Auch interessant: Kommunalwahl in Halle - So finden Sie die Partei, die am besten zu Ihnen passt!

Stehen die AfD-Kandidaten unter besonderem Schutz der Polizei?

Laut AfD würden die Kandidaten „inzwischen unter dem besonderen Schutz der Abteilung Staatsschutz der Polizei stehen“. Die PI habe die AfD aufgefordert, alle Auffälligkeiten in ihrem Umfeld sofort per Notruf zu melden. Die MZ hat dazu die Polizeiinspektion angefragt und wartet noch auf Antwort.

In der Nacht zum 13. Mai war die Wohnung von Olaf Schöder, der auf der Liste der AfD für den Stadtrat kandidiert, attackiert worden. Unbekannte warfen Steine durch Scheiben.