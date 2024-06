Nach der Kommunalwahl läuft in Halle die Ursachenforschung. Bürgermeister erwartet im zersplitterten Stadtrat schwierige Mehrheitsfindungen. Wie die CDU zur Brandmauer gegen die AfD steht.

Ist wirklich nur Berlin am Abschneiden der AfD schuld?

Blick in Halles Stadtteile

Selbst am Himmel über Halle gab es am Wahltag quasi die Aufforderung, das Kreuz zu setzen. Der blaue Himmel passte zum Wahlausgang.

Halle (Halle)/MZ - Als Halles Bürgermeister und Wahlleiter Egbert Geier (SPD) am Montagfrüh kurz vor 3 Uhr das Wahllokal in der Sportschule besucht, in dem noch immer ausgezählt wird, sind die Messen gesungen. Die AfD wird stärkste Kraft, knapp vor der CDU. Und der neue Rat ist zersplitterter als zuvor.

„So ein Ergebnis hatte sich angedeutet. Die Diversität im Rat wird größer, das macht die Mehrheitsfindung nicht einfacher“, sagt Geier, der seit über drei Jahren den suspendierten OB vertritt. Als Wahlleiter ist er zur Neutralität verpflichtet. Dennoch kommentiert er das Wahlergebnis. „Die Bundespolitik hat zweifellos eine wichtige Rolle gespielt. Viele Menschen sind mit den Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, nicht einverstanden.“

Wahl in Halle: Linke haben Frust gespürt

Tatsächlich muss die Ampelkoalition bei der Analyse in den Parteien und Wählergruppen zumeist als Sündenbock herhalten. Die Silberhöhe ist dabei der Stadtteil der Extreme. Mit 33,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung hier deutlich unter dem Schnitt und von Hochburgen wie Heide Süd (78,9 Prozent) weit entfernt.

Doch mit 43,3 Prozent war der Zuspruch für die AfD noch höher als in der Westlichen Neustadt (41,2). Ute Haupt, die für die Linken auf der Silberhöhe antritt und sich dort im Forum Silberhöhe engagiert, hatte es kommen sehen. „Der Straßenwahlkampf war schwierig. Es war kompliziert, mit vielen Passanten überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und oft mussten wir uns anhören, dass wir die falsche Partei seien“, sagt sie am Montag und gibt zu, das Wahlergebnis für Halle „noch immer nicht verdaut zu haben“.

Und hatte man es doch geschafft, dass auch die Frustwähler mal stehengeblieben seien, dann habe man gehört, dass die Menschen vor allem mit der Bundesregierung unzufrieden sind. „Lokale Themen haben bei vielen kaum bis gar keine Rolle gespielt.“

Das Wahlergebnis auf einen Blick. Nur CDU und Grüne konnten in die Phalanx der AfD einbrechen. (Grafik Tobias Büttner)

Die AfD punktet mittlerweile nicht mehr nur in Großwohnsiedlungen, in denen mehr Geringverdiener als in der Innenstadt wohnen und wo der Anteil der Migranten höher als ist etwa im Paulusviertel.

In Reideburg beispielsweise, dort sind neue Einfamilienhäuser entstanden, die man sich auch erst einmal leisten können muss, kreuzten 29,2 Prozent die AfD an. „Offenbar haben auch die besser Verdienenden Angst vor einem sozialen Abstieg“, lautete ein Erklärungsversuch am Sonntagabend beim Wahlabend im Stadthaus.

Vor allem blicken jetzt viele auf die CDU, die ihr Wahlziel – stärkste Kraft im Stadtrat zu werden – trotz Stimmenzuwachs verfehlte. „Die Brandmauer gegenüber der AfD muss weiter stehen“, fordert Haupt. Der Kreisvorsitzende der Union, Marco Tullner, schloss gegenüber der MZ am Montag eine offene Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Stattdessen formuliert er es so: „Als gestärkte Kraft der Mitte kommt auf uns eine neue Rolle zu. Wir müssen verlässliche Mehrheiten für unsere Positionen suchen.“ Bei 56 Stadträten liegt die Mehrheit bei 29 Stimmen. Tullner warnt angesichts des Wahlsiegs der AfD vor einer Wählerschelte. „Statt nur über Ausgrenzung zu reden, müssen wir uns Gedanken machen, was wir aus dem Ergebnis lernen.“

Dass er der CDU möglicherweise selbst Stimmen kostete, weil er als ehemaliger Bildungsminister nicht kandidierte, will Tullner nicht gelten lassen. „Die Strategie, prominente Köpfe aus der Landespolitik aufzustellen, ist bei anderen nicht unbedingt aufgegangen. Ich bin für eine klare Trennung.“ Er sehe seine Zukunft weiterhin auf der politischen Landesebene.

„Blaues Auge“ für die SPD

Wie schnell sich das Blatt im politischen Geschäft wenden kann, erlebt gerade die SPD. Vor drei Jahren siegten die Genossen in Halle noch mit 23,9 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl – Karamba Diaby holte erstmals das Direktmandat. Trotz leichter Zugewinne bei der Stadtratswahl im Vergleich zu 2019 sind die Sozialdemokraten seit 2021 kräftig abgesackt.

„Für mich ist es dennoch ein Erfolg, auch wenn wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Im Vergleich zur letzten Wahl haben wir eine Stimme mehr“, sagt Diaby, der in Halle Kreisvorsitzender ist. Dass Katja Pähle, Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, in ihrer Heimatstadt beim Wähler durchfiel, dafür hat Diaby eine skurrile Erklärung. „Möglicherweise dachten die Wähler, dass sie durch den Landtag schon eine wichtige Funktion hat und wollten lieber frische Köpfe im Stadtrat sehen.“ Am engagierten Wahlkampf habe es jedenfalls nicht gelegen.