Das zweite Speeddating der MZ fand mit den CDU-Kandidaten Eiko Adamek, Gerald Herbst und Mike Jüling statt. Dessauer Bürger bewegte die wirtschaftliche Entwicklung - und eine fehlende Uhr an der Museumskreuzung.

Dessau/MZ. - Klaus Grüneberg war am Dienstagnachmittag gezielt zum zweiten Speeddating der MZ-Lokalredaktion gekommen. Er habe zwei Fragen, die ihn umtreiben und die er den Kandidaten der CDU gerne stellen würde, erklärte er. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung scheint Dessau-Roßlau leer auszugehen, schildert der Rentner seinen Eindruck. „Schauen Sie in das Umfeld, da siedeln sich große Firmen an. Aber bei uns passiert nichts.“