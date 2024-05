In Greppin soll eine Insel für die Sicherheit geschaffen werden

Bitterfeld/MZ. - Auf Tuchfühlung mit den Parteien und Wählergruppen, die am 9. Juni Bewerber ins Rennen um einen Sitz im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat schicken, können MZ-Leser bei den Speed-Datings gehen.

Am Dienstag stand die Freie Wählergemeinschaft Greppin Rede und Antwort. Den Fragen der Leser und der MZ-Redaktion stellten sich Joachim Sabiniarz (80, Rentner), Stephan Faßauer (36, selbstständiger Handwerker) und Stefan Konicki (49, Bahnangestellter).

Tribüne für Ortschaften

Die kleinen Ortschaften sollen im künftigen Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen eine Tribüne finden. „Dafür treten wir an“, betont Joachim Sabiniarz. Um ein wichtiger Teil vom Ganzen zu bleiben. Denn in Greppin gibt es noch eine Menge zu tun, finden die Vertreter der Freien Wählergemeinschaft.

Der Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen soll eine Fußgängerinsel bekommen. Konkret geht es um die Walther-Rathenau-Straße im Kreuzungsbereich Bahnübergang. Dort hat die Straße gleich drei Fahrspuren. Die Insel soll dafür sorgen, dass die Fußgänger sicherer den komplizierten Kreuzungsbereich queren können und zum anderen will man so Rasern Einhalt gebieten.

Besonders für ältere Menschen sei das wegen der drei Spuren ein Gefahrenpunkt, zumal die Fahrbahn durch die Kurve schwer einsehbar sei. Zugleich sollen in der Walther-Rathenau-Straße als auch in der Rudolf-Breitscheid-Straße die Gehwege abgesenkt werden. Das befürwortet auch MZ-Leser Erhard Böttcher.

Der Holzweißiger ist mittlerweile Stammgast beim MZ-Speed-Dating. Er macht sich selbst ein Bild von seinen möglichen künftigen Volksvertretern. Die Greppiner stehen auch ihm Rede und Antwort.

Wo anfangen, wo aufhören? Man sollte Prioritäten setzen, findet nicht nur Stephan Faßauer. Er kommt schnell auf den Punkt: Greppin ist die Achse zwischen Bitterfeld und Wolfen.

„Hier fährt alles durch“, auch jene, die es eigentlich nicht dürfen: Lkw. Greppin sei die kürzeste Verbindung nach Dessau. „Wir setzen uns dafür ein, dass Greppin komplett zur verkehrsberuhigten Zone wird.“ Es gehe um Lärmbelästigung im Ort, aber vor allem um „die Sicherheit unserer Einwohner“.

Apropos Sicherheit und Sauberkeit! „Wir wollen den Finger in die Wunde legen“, betont Stefan Konicki. In Sachen Ordnung und Sauberkeit sieht er noch Kapazitäten. Denn selbst auf städtischen Grundstücken würde das nicht immer funktionieren. Satzungen wie die Straßenreinigungssatzung sollten strenger kontrolliert oder gar neu überdacht werden.

Thema Dorferneuerung

Weiter geht es mit der Beleuchtung im öffentlichen Raum. In manchen Straßen scheine der Mond heller, meint Stefan Konicki. Und das sei nicht nur in Greppin der Fall. Das 21. Jahrhundert lasse grüßen.

Ein ironisches Lächeln trägt Joachim Sabiniarz auf den Lippen, wenn das Thema Dorferneuerungsprogramm angesprochen wird. Von mehr als 30 Maßnahmen seien in Greppin gerade mal drei seit 2007 realisiert worden, berichtet er und zieht schnell mal selbst eine kurze Bilanz: die Sanierung des Festplatzes, die barrierefreie Zuwegung zur Trauerhalle sowie die Errichtung einer Work-out-Anlage. Das war’s bisher, sagt er.

Die Mehrzahl der Vorhaben liege jedoch weiter auf Eis. Was der Wählergemeinschaft besonders am Herzen liegt, sei die Sanierung des Teiches am Anglerheim. Dort haben die Greppiner schon viel Eigeninitiative gezeigt. „Aber, ob wir das noch erleben werden?“