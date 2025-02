Sangerhausen/Querfurt/Köthen/MZ. - Ein breiter Streifen vom Südharz über Querfurt und Teutschenthal bis in die Region Köthen entscheidet an diesem Sonntag, wer die Region künftig im Bundestag vertreten soll. Wir halten Sie an dieser Stelle über alle wichtigen Entwicklungen, Ergebnisse und Stimmen zur Bundestagswahl im Wahlkreis 73 auf dem Laufenden.

13:30: Wahlbeteiligung etwa auf Niveau von 2021

Im Wahlkreis 73 haben bis zum Mittag knapp ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Wie das zuständige Kreiswahlbüro von Mansfeld-Südharz mitteilte, lag die Beteiligung zum Zeitpunkt 12 Uhr bei 32,26 Prozent. Insgesamt bewege man sich auch mit Blick auf den Briefwahlanteil etwa auf dem Niveau von 2021. Damals sei der Wahlkreiszuschnitt aber noch ein anderer gewesen, hieß es aus Sangerhausen.

Zwischen den einzelnen Kommunen gab es bis 12 Uhr große Unterschiede bei der Beteiligung. Spitzenreiter war Allstedt mit 41,22 Prozent. Das Schlusslicht befand sich gleich nebenan: die Lutherstadt Eisleben (27,81). In Köthen gaben bis zum Mittag 33,6 Prozent ihre Stimme ab, in Querfurt 30,6 Prozent.

11 Uhr: Blick in die Historie: 2021 doppeltes Kopf-an-Kopf-Rennen

Ein Blick in die vergangenen Ergebnisse: 2021 trug der Wahlkreis noch die Nummer 74. Damals gehörte Merseburg noch dazu, die Region Köthen, Aken, Südliches Anhalt jedoch nicht. Um das Direktmandat gab es damals ein sehr enges Rennen, das erst mit den letzten ausgezählten Stimmen entschieden wurde. Robert Farle, damals noch für die AfD, hatte letztlich um 198 Stimmen die Nase vor dem heutigen Sangerhäuser Oberbürgermeister Torsten Schweiger. Auch Katrin Budde (SPD), die diesmal nicht mehr antritt, folgte mit weniger als 2.000 Stimmen Abstand.

Bei den Zweitstimmen kam die SPD mit 24,4 Prozent sogar auf Platz eins im Wahlkreis. Es folgten AfD (23,9) und CDU (21,6). Die FDP schrammte mit 9,7 Prozent knapp an der Zweistelligkeit vorbei, ebenso die Linke mit 8,9 Prozent.

Die beiden aktuellen Direktkandidaten von CDU, Frank Wyszkowski, und AfD, Kay-Uwe Ziegler, sind vor dreieinhalb Jahren schon einmal gegeneinander angetreten. Damals aber noch im mittlerweile der Wahlkreisreform zum Opfer gefallenen Wahlkreis Anhalt. Ziegler hatte letztlich mit knapp 1.000 Stimmen mehr knapp die Nase vorn. Es folgten auf Platz drei und vier: Anne Stamm (SPD) und Jan Korte (Linke).

8 Uhr: Die Wahllokale öffnen

Die Wahl beginnt. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. 208.000 Wahlberechtigte vom Südharz bis zur Elbe sind aufgerufen nicht nur ihre Zweitstimme für die künftige Zusammensetzung des Bundestages abzugeben, sondern mit der Erststimme auch zu entscheiden, wer das Direktmandat für den Wahlkreis 73 für Berlin erhält. Neun Kandidaten bewerben sich darum. Ein Überblick, wer das ist, was sie wollen und wer überhaupt wo wählt.

Was ist der Wahlkreis 73?

Weil die Wahlkreise in Deutschland annähernd gleich viele Wahlberechtigte haben sollen, Sachsen-Anhalt aber seit Jahren rückläufige Einwohnerzahlen verzeichnet, hat das Land bei der jüngsten Wahlkreisreform einen Wahlkreis eingebüßt - mit Folgen für alle anderen. Verschwunden ist der Wahlkreis Anhalt. Aus dessen Gebiet sind nun die Kommunen Südliches Anhalt, Osternienburger Land, Köthen und Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in den Wahlkreis Mansfeld gewechselt. Der umfasst neben dem gesamten Kreis Mansfeld-Südharz, auch den Westen des Saalekreises - konkret: Mücheln, Weida-Land, Querfurt, Goethestadt Bad Lauchstädt, Teutschenthal, Salzatal und Wettin-Löbejün.

Wer steht zur Wahl?

Neun Kandidaten streben das Direktmandat im Wahlkreis 73 an. Wenn Sie auf die Namen klicken, können Sie die Portraits zu den Bewerbern lesen. Namentlich sind dies:

Die Kandidaten der sechs bisher im Bundestag vertretenden Parteien sowie Robert Farle, der 2021 das Direktmandat für die AfD zog, nun aber als Einzelbewerber antritt, sind beim MZ-Wahlforum in Querfurt aufeinandergetroffen. Was sie dort zu Sicherheitspolitik, Bürgergeld und klammen Kommunen gesagt haben, können Sie hier nachlesen.

MZ-Wahlforum in Querfurt Katrin Sieler

Wann wird gewählt?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Danach beginnt die Auszählung. Die Briefwahl ist bereits seit zweieinhalb Wochen möglich. Wer jetzt noch seine Briefwahlunterlagen zu Hause liegen hat, sollte die Umschläge auf keinen Fall in die Post geben. Stattdessen sollten die Betreffenden mit den Briefwahlunterlagen und ihrem Personalausweis am Sonntag in ihr zuständiges Wahllokal gehen.

Wo gibt es die Ergebnisse?

Hier: Dieser Text wird am Sonntag zum Wahlticker für den Wahlkreis 73. Im Laufe des Tages, vor allem aber nach Schließung der Wahllokale halten wir Sie hier mit den aktuellen Ergebnissen, Einschätzungen und Stimmen der Protagonisten auf dem Laufenden.