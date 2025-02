Viele Hände - schnelles Ende? Ob das am Sonntag so ist, wird sich zeigen.

Sangerhausen/MZ - Über Mansfeld-Südharz rollt aktuell eine Krankheitswelle – wie über ganz Deutschland. Der Krankenstand ist hoch. So hoch, dass am Sonntag in dem einen oder anderen Wahllokal Personalnot herrscht? Endgültig kann das wohl erst am Sonntagmorgen gesagt werden. Stand Freitag sieht es nicht so aus, dass zu viele Wahlhelfer auf der Nase liegen. „Krankheitsbedingte Ausfälle von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sind ein normaler Bestandteil der organisatorischen Planungen einer Wahl“, so sagt es Sangerhausens Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser. Aussagen zu den konkreten Krankheitsfällen könne sie aber noch nicht machen.