Bundestagswahl 2025 Bei Demenz und Co. - Wie in Alters- und Pflegeheimen bei der Wahl geholfen wird

Auch in Alters- und Pflegeheimen in Sangerhausen, Eisleben und Co. findet die Bundestagswahl 2025 statt. Wie mit der Wahl umgegangen wird, wenn jemand dement ist, welche Rolle die Angehörigen spielen und was der Kreiswahlleiter sagt.