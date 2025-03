Kommunalpolitik in Zeitz nach der Bundestagswahl Wie weit weg ist Berlin? Zeitzer Stadtratschef Ulf Altmann setzt auf Nähe und Kompetenz

Welche Rolle spielt der Ausgang der Bundestagswahl für die lokale Politik in Zeitz, also zum Beispiel für den Stadtrat? Das ist eine der Fragen, die die MZ dem Stadtratsvorsitzenden Ulf Altmann stellte. Was es dazu sagt.