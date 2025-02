Zeitz/MZ. - In den Wahllokalen in Zeitz und Umgebung herrschte bereits vor acht Uhr emsiges Gewusel. Die Wahlhelfer bereiteten alles für einen reibungslosen Ablauf in den 26 Wahllokalen vor. Rund 22.000 wahlberechtigte Zeitzer konnten von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme in einem der 26 Wahllokale abgeben. Einem pünktlichen Start steht nichts im Wege. Und kurz vor Öffnung der Wahllokale waren sogar schon erste Wähler in der Stadt unterwegs. Alle Ergebnisse sind auf den Webseiten der MZ zu finden.

18 Uhr: Die Wahllokale in Zeitz und in den Dörfern ringsherum sind geschlossen. Nun haben die Wahlvorstände allerhand zu tun. Die Wahlurnen werden geleert und die Stimmen werden ausgezählt. Bundesweit liegt nach ersten Informationen die CDU deutlich vorn.

Endspurt in den Wahllokalen - und dann wird auch in Zeitz ausgezählt

17 Uhr: In der Wahllokalen in Zeitz nimmt der Strom der Wählerinnen und Wähler nach einem Hoch am Nachmittag allmählich ab. Bis 18 Uhr kann aber jeder noch seine Stimme abgeben. In Zeitz-Ost waren immer wieder Familien und Nachbarn unterwegs. Die Senioren machten aus der Stimmabgabe einen Sonntagsspaziergang. „Es ist ja etwas Besonderes, wenn man wählen geht“, sagte ein älterer Mann, „und es ist sehr wichtig, dass so viele wie möglich wählen gehen. Da schleppen wir halt die Nachbarn gleich mit!“ Dann geht es noch ein bisschen durchs Viertel. Früher seien sie auch oft noch zu den Auszählungen gegangen. „Das machen wir jetzt nur noch, wenn es um den Zeitzer OB oder den Stadtrat geht. Die große Politik verfolgen wir dann am Fernseher. Und wie Zeitz gewählt hat, wollen wir in der Zeitung lesen!“

Endspurt in den Zeitzer Wahllokalen: Noch bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. 18 Uhr beginnt die öffentliche Auszählung der Stimmen. Foto: Angelika Andräs

15.30 Uhr: Schilder weisen am Sonntag jeweils den Weg zum Wahllokal. Die Wahllokale befinden sich an für die Bürger vertrauten Stellen in Zeitz. Für den Stimmbezirk 3 gibt es einen neuen Standort. Das Wahllokal befindet sich nun neu im Haus am Lindenplatz der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz. In einem zwar kleinen Raum, aber wesentlich komfortabler, als zuvor im alten Krankenhaus. Mit etwas Geschick bekam der Wahlvorstand drei Wahlkabinen unter und auch etwaiger Andrang von Wählern ließ sich gut regeln. In den Einrichtungen der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz in der Altenburger und Pestalozzistraße sowie am Schützenplatz und Lindenplatz befinden sich Wahllokale, was eine große Unterstützung ist, da diese auch barrierefrei sind. Das freute unter anderem einen Wähler im Rollstuhl. „Wenn es aber irgendwie nicht so passt, was ich auch schon hatte“, sagte der Mann, „oder wenn es zu eng ist, dann helfen die Wahlhelfer auch ganz toll.“

Die Wahllokale befanden sich an für die Bürger vertrauten Stellen. Für den Stimmbezirk 3 gab es einen neuen Standort. Schilder wiesen überall noch einmal den Weg. Foto: Angelika Andräs

14.15: In Osterfeld hatten sogar die Jüngsten eine Wahl – wenn auch nur zwischen Keks und Gummitier. Diese süße Entscheidung stand den Kindern offen, die ihre Eltern oder Großeltern ins Wahllokal begleiteten, und zwar am Tisch des Wahlvorstands. Bis etwa 9.30 Uhr hatten schon rund 100 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme im Osterfelder Ratssaal persönlich abgegeben. Ein außergewöhnlich hoher Wert, wie Wahlvorsteherin Manuela Göhre feststellte. Sie vermute, dass die besondere Bedeutung dieser Wahl und die zahlreichen Herausforderungen, die es künftig zu bewältigen gilt, viele Menschen früh an die Urnen gelockt haben. Viele von ihnen, so Katrin Krutzky, hätten auch Worte des Dankes gegenüber dem Wahlvorstand gehabt, und für dessen Arbeit gedankt. Bis gegen 13.15 Uhr waren schon rund 400 Menschen an der Osterfelder Wahlurne. In Osterfeld haben die Einwohner der Kleinstadt und aus dem benachbarten Goldschau gewählt.

Im Ratssaal in Osterfeld durften Kinder ihre Eltern in die Wahlkabinen begleiten. Danach hatten sie die Wahl - zwischen Keks und Gummitieren. (Foto: Torsten Gerbank)

13.20 Uhr: In einigen Zeitzer Wahllokalen hieß es Schlangestehen und Warten, in vielen kamen die Wählerinnen und Wähler als stetiger Strom, um ihre Stimme abzugeben. Zahlen als Zwischenstand, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, gibt es nicht, da solche Zahlen nicht erhoben werden. Aber in mehreren Wahllokalen ist man sich „ziemlich sicher“, dass es am Ende des Tages eine hohe Wahlbeteiligung sein wird. Auch die Wahlleiterin der Stadt Zeitz gibt diesen Eindruck weiter. Sie bestätigt, dass es zumindest gefühlt eine höhere Wahlbeteiligung sei, als bei der letzten Wahl. Sehen werde man das erst, erklärt Stadtsprecher Lars Werner, wenn die Stimmen, auch die der Briefwahl, ausgezählt sind.

Ein steter Andrang herrschte in mehreren Wahllokalen in Zeitz, hier am Mittag im Wahlbezirk 1 am Altmarkt. (Foto: Angelika Andräs)

12.15 Uhr: Wie auch in anderen Wahllokalen dauert der eigentliche Wahlakt in Weißenborn meist nur wenige Augenblicke. Die Stimmzettel sind übersichtlich und die Menschen wissen, wie sie ihre Stimmen vergeben. Viele Wähler verzichteten darauf, sich in der Wahlkabine zu setzen und machten ihre Kreuze gleich im Stehen. Insgesamt sind in Weißenborn und den Ortsteilen Stolzenhain und Romsdorf 239 Menschen wahlberechtigt. Bis kurz nach 12 Uhr hatten bereits 66 von ihnen ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Hinzu kommen 57 Briefwähler.

Saßen am Mittag im Wahllokal in Weißenborn: Frank Krätzig, Monique Schneider, Kathrin Preißer, Kerstin Richter und Dietmar Funke (von links). (Foto: Torsten Gerbank)

11.10 Uhr: In Pirkau, dem kleinsten Wahllokal im Raum Zeitz, war die Wahlbeteiligung bereits am Vormittag bemerkenswert: Kurz nach 11 Uhr hatten bereits knapp 80 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das entspricht 41 der insgesamt 52 Wahlberechtigten. Neun Wähler davon hatten sich zur Briefwahl entschieden, 32 hatten persönlich ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Mit nur 63 Einwohnern zählt Pirkau zu den kleinsten Orten in Sachsen-Anhalt – und offenbar auch zu den eifrigsten, wenn es um Wahlen geht. Der Ort dürfte am Ende des Wahltags eine der höchsten Wahlbeteiligungen im ganzen Land erreicht haben.

Siegfried Daßler, Kathrin Meuche und Juliane Müller (von links) haben im Pirkauer Wahllokal bis kurz nach 11 Uhr schon 32 Wählerinnen und Wähler begrüßen können. (Foto: Torsten Gerbank)

10.10 Uhr: Auch in Profen in der Gemeinde Elsteraue hat die Bundestagswahl pünktlich um 8 Uhr begonnen. Wie Wahlvorsteherin Stephanie Just berichtete, hatten bis kurz nach 10 Uhr bereits rund 200 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben – etwa die Hälfte davon per Briefwahl. Insgesamt sind in dem Ort 664 Menschen wahlberechtigt. Unter den frühen Wählern war auch Ortsbürgermeister Matthias Nix. Er brachte nicht nur seine Stimmen mit, sondern versorgte den Wahlvorstand gleich mit belegten Brötchen, Kuchen und Kaffee.

Kurz nach zehn 10 Uhr in Profen: Alle drei Wahlkabinen sind besetzt. (Foto: Torsten Gerbank)

Es darf gewählt werden: Wahllokale in Zeitz und Umgebung sind offen

9 Uhr: Seit einer Stunde läuft die Stimmabgabe in Zeitz. In der Innenstadt und in Zeitz-Ost sind stetig Menschen unterwegs, die ihre Stimme abgeben wollen. Für die Wahlvorstände, die aus ehrenamtlichen Helfern bestehen, bedeutet das konzentrierte Arbeit. Bereits vor Öffnung der Wahllokale mussten sie alles vorbereiten, dafür sorgen, dass es ausreichend Wahlkabinen gibt, die leere Wahlurne versiegeln und Stimmzettel bereitlegen. Bis acht Uhr meldete jeder Wahlvorstand an die Stadtwahlleiterin, dass alles bereit zum Öffnen sei. Bis 18 Uhr darf jetzt gewählt werden.

Der erste Wähler kommt an den Lindenplatz in Zeitz

Ronny Lehmann ist der erste Wähler im Wahllokal des Wahlbezirks 3 im Haus am Lindenplatz der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz. (Foto: Angelika Andräs)

Die Zeitzer Wahllokale sind geöffnet, die ersten Wähler haben ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlvorstände haben alle Hände voll zu tun. Sie bereiteten bereits vor 8 Uhr alles vor. (Foto: Angelika Andräs)

8 Uhr: Es ist eigentlich erst 7.57 Uhr, als der erste Wähler im Wahlbezirk 3 in Zeitz eintrifft. Er muss vor der Tür des Wahllokals im Haus am Lindenplatz der Stiftung Seniorenhilfe Zeitz warten. Die Wahllokale öffnen erst um 8 Uhr, erst dann ist die Stimmabgabe möglich. Für Ronny Lehmann kein Problem. Warum er schon so früh wählen geht? Er zuckt mit den Schultern. „Ich hab Zeit, da passt es auch jetzt.“ Er ist meist einer der ersten, oft der erste Wähler. „Auf jeden Fall gehe ich immer wählen“, sagt er. Und das darf er dann auch punkt acht Uhr.