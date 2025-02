In wenigen Wochen wird gewählt – doch ohne Wahlhelfer geht nichts. Wie gut sind die Städte und Kommunen im Landkreis aufgestellt? Die wichtigsten Infos für Wähler auf einen Blick.

Wie die Vorbereitungen in den Wahllokalen des Jessener Landes laufen

Jessen/Wittenberg/MZ. - Am 23. Februar findet die vorgezogene Bundestagswahl statt – eine organisatorische Herausforderung, die ohne Wahlhelfer nicht zu stemmen wäre. Sie sind schließlich dafür da, dass die Stimmabgabe in den Wahllokalen und per Briefwahl reibungslos funktioniert. Die Kommunen müssen deshalb rechtzeitig genügend Freiwillige gewinnen und sicherstellen, dass alle Positionen besetzt sind. Doch wie schwierig ist es diesmal, ausreichend Wahlhelfer zu finden? Gibt es genügend Reserven für kurzfristige Ausfälle? Und welche organisatorischen Anpassungen sind nötig, um den Wahlablauf zu sichern? Die MZ hat sich im Kreis umgehört.