Kira Geiss aus Magdeburg ist die neue Miss Germany - über ihren Sieg und ihre Liebe zu Magdeburg

Wieso die frisch gekürte „Miss Germany 2023“ Kira Geiss ihr Herz an Magdeburg verloren hat und was sie nach dem Titel und mit ihrem Preisgeld in der Landeshauptstadt bewegen will.