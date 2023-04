Am 31. März wurde in Magdeburg die Frühjahrsmesse eröffnet. Mehr dazu im Video.

Magdeburg/DUR - Die diesjährige Frühjahrsmesse an der Elbe in Magdeburg hält alles bereit, was man sich von einem Messebesuch erwartet und ist für alle, die Messetrubel mögen, zu empfehlen. Messechef Karl Welte lockt mit einem Sparticket, das es in sich hat.