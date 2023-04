Plötzlich ging es doch schneller als gedacht: Am Samstagvormittag fuhren die ersten Autos durch den Magdeburger Citytunnel. Noch am Vortag hatte es geheißen, dass die Verkehrsfreigabe „gegen Mittag“ erfolgen solle.

Nach acht Jahren Bauzeit war es soweit: Am Samstagmorgen rollten die ersten Autos durch den Tunel am Magdeburger Hauptbahnhof.

Magdeburg - Früher als ursprünglich gedacht und geplant, ist am Samstagvormittag der Magdeburger City-Tunnel bereits für den Autoverkehr freigegeben worden. Noch am Vortag hatte es geheißen, dass die Verkehrsfreigabe „gegen Mittag“ erfolgen solle.

Zuvor sollte es noch eine letzte Begehung der beiden Tunnelröhren geben. Am Freitagnachmittag war das Bauwerk nach acht Jahren Bauzeit offiziell eingeweiht worden. Am späten Nachmittag hatten mehrere Tausend Magdeburger die Gelegenheit, die südliche Tunnelröhre zu Fuß zu begehen und sich das 200-Millionen-Euro-Bauwerk in Ruhe anzusehen.

Schnitt: Anna Lena Giesert / Kamera: Ivar Lüthe

Am Sonnabend nun gingen die Freigabearbeiten offensichtlich schneller, als gedacht. Bereits gegen 9 Uhr war von Absperrungen nichts mehr zu sehen, die ersten Fahrzeuge fuhren durch die beiden Tunnelröhren.

Einige Fahrer waren so begeistert, dass sie mehrere Runden drehten und beispielsweise von Stadtfeld in Richtung Innenstadt fahrend nach dem Tunnel drehten, um sich den Tunnel auch in der Gegenrichtung anzusehen.