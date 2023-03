Erster Blick in neuen Laden Video: Ab jetzt auch im Rathauscenter - Mediamarkt eröffnet zweite Filiale in Dessau

Am Donnerstag, 23. März, 10 Uhr, eröffnet der Mediamarkt im Dessauer Rathauscenter seine zweite Filiale. Wie sich der Standort und der in Mildensee ergänzen wollen und was Kunden erwartet, das wurde am Mittwoch bei einem offiziellen Empfang mit vielen Gästen erklärt.