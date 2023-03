Könnern/MZ - Heute passen sie in jede Hosentasche, damals nicht mal in den Handgepäckkoffer: Fotoapparate. Und die Sammlung von Thomas Knorre aus Könnern passt kaum in ein Zimmer. Über die Jahre hat der 62-Jährige, der seit vielen Jahren in Bad Dürrenberg (Saalekreis) lebt, mehr als 360 Geräte aus aller Welt, aber überwiegend von der DDR-Marke Beyer (Freital) gesammelt.

