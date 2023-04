Löbau/DUR - Goller lebt im sächsischen Löbau in der Oberlausitz mit über 2.000 Tieren zusammen. Etwa 40 Arten aus aller Welt hält er in seiner 56 Quadratmeter-Wohnung in Terrarien und Aufzuchtkisten. Vogelspinnen sind darin, Schlangen, Skorpione, Frösche und vor allem Schaben und Asseln – im Flur, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Der private Zoo war in dieser Größe nie geplant.

Im Video: Zoos zeigen die Tiere des Social-Media-Stars

Sandro Goller teilt seine Wohnung in Löbau mit etlichen Krabbeltieren - eine Art bewahrt er sogar vor dem Aussterben. (Kamera: Andreas Stedtler/ Schnitt: Christian Kadlubietz)

Goller hat sich bei Zoos in ganz Deutschland einen Namen gemacht, in vielen stehen Tiere seiner Zucht. Bei seinem Hobby schaut auch das Internet zu. Das alles geschieht nach Feierabend. Der 20-Jährige ist Tierpfleger im Vivarium im Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz, in dem auch exotische Tiere leben.