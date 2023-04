Besitzer von Vierbeinern können sich freuen: In Magdeburg ist eine neue Hundewaschanlage mit Spülfunktion und Haartrockner in Betrieb gegangen. Mehr dazu im Video.

Video: Neue Hundewaschanlage in Magdeburg eröffnet - So funktioniert die Innovation

Tim Liesegang hat die SB-Hundewaschanlage zum Le Frog in Magdeburg geholt. Direkt daneben hängt ein Snackautomat mit dem passenden Futter für die Vierbeiner.

Magdeburg/DUR - Wer selbst einen Hund besitzt, weiß nur zu gut, was Freilauf im Grünen zur Folge haben kann. Schmutziges Fell und schlammige Pfoten, die unliebsame Spuren auf Autositzen und in der heimischen Wohnung hinterlassen. Doch dagegen ist nun in Magdeburg Abhilfe geschaffen worden.

Im Video: Hundewaschanlage in Magdeburg - Feuchtigkeitskur, Glanz Finish und Trockner

Ein Blick in die neue Waschanlage. Über eine rutschfeste Rampe gelangen die Hunde in die Wanne. Dort befinden sich Spülkopf und Trockner.(Kamera: Konstantin Kraft, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Zielpublikum seien vor allem die Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern im Magdeburger Stadtpark unterwegs sind. Die neue SB-Hundewaschanlage am Le Frog ist indes nicht die einzige im Stadtgebiet.

Mit den beiden Hundewaschanlagen in Magdeburg geht es nun ganz leicht, das Tier wieder sauber zu bekommen - fragt sich nur wie lange das so bleibt!