Halle (Saale)/DUR - Seit Anfang März läuft die Waldbrandsaison, nun allerdings kommt sie auch in Schwung. Am Sonntagnachmittag loderten im Harz, unterhalb des Brockens, erstmals in diesem Jahr Flammen auf einer größeren Fläche. Das Feuer breitete sich auf etwa zwei Hektar aus, konnte aber bis zum Montag unter Kontrolle gebracht werden. 100 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Landesweit steigt die Feuergefahr.

Video: Am Montag konnte der Brand im Harz unter Kontrolle gebracht werden. (Quelle: Feuerwehr Harz, Schnitt: Anna Lena Giesert) So gilt seit Samstag in den Kreisen Wittenberg und Jerichower Land die höchste Gefahrenstufe fünf. „Wegen des Wetters gehen wir auch nicht von einer Entspannung aus“, sagte Andreas Goldschmidt vom Landeszentrum Wald. Lesen Sie auch: Video: Waldbrände in Sachsen-Anhalt - Kann der Nationalpark geschützt werden? Kampf gegen Waldbrände: Sachsen-Anhalt investiert in neue Technik Um gegen die Brandgefahr besser gewappnet zu sein, wurde in den vergangenen Jahren in neue Technik investiert – zum Beispiel in Löschrucksäcke, um bei Feldbränden variabler einsatzfähig zu sein. Im Mai verkündete Forstminister Sven Schulze (CDU): „Wir wollen die Technik nutzen, die uns zur Verfügung steht“. Im Harz, wo ein Großfeuer im vergangenen September tagelang wütete, wird zum Beispiel auf Satellitenüberwachung zurückgegriffen.