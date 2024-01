Seit dem 8. Januar 2023 protestieren landesweit die Bauern gegen die Haushaltspläne der Bundesregierung. Von Magdeburg bis Halle - Aufnahmen der Aktionswoche in Sachsen-Anhalt.

Aktuelle Videos zu den Bauernprotesten in Sachsen-Anhalt - Traktoren, Stau und Chaos

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Seit dem 8. Januar läuft die Aktionswoche gegen die Haushaltspläne der Bundesregierung.

Magdeburg/Halle/DUR -Nach den ersten Demos am Montag haben die Bauern am Mittwoch zahlreiche Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockiert. Noch bis zum 15. Januar sind Demonstrationen geplant. Aufnahmen von den Protesten der Landwirte in Sachsen-Anhalt.

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Bauernprotest am Donnerstagmorgen in Stendal. (Kamera: Mike Kahnert, Schnitt: Bernd Stiasny)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Die Lage am Mittwochvormittag an der A2 im Jerichower Land und bei Magdeburg. (Kamera: Marco Papritz, Thomas Schulz, Schnitt: Torsten Grundmann, Redaktion: Samantha Günther)

Landwirte haben am Mittwochvormittag die Autobahnauffahrten von A9 in Dessau. (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Torsten Grundmann)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Die Lage am Mittwochvormittag an der A14-Auffahrt Dahlenwarsleben im Landkreis Börde. (Kamera: Vivian Hömke, Schnitt: Alexander Pförtsch)

Bauernproteste am Mittwoch im Salzlandkreis. (Kamera: Lisa Kollien, Schnitt: Torsten Grundmann)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Auch an der A36 bei Aschersleben wurden Blockaden errichtet. (Bericht: Frank Gehrmann)

Landwirte haben am Mittwochvormittag die Auffahrt zur A36 blockiert.. (Kamera: Sandra Reulecke)

Bauernprotesten in Sachsen-Anhalt am Dienstag

Bauernprotest in Bernburg: Landwirte aus dem Salzlandkreis kamen am Dienstag geschlossen nach Bernburg: Forderung nach fairem Kurs. (Schnitt: Bernd Stiasny, Kamera: Lisa Kollien)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt am Montag

Bauernproteste am Montag in Sachsen-Anhalt. So verlief der 8. Januar 2024. (Kamera: VS/MZ-Redaktionen, Schnitt: Bernd Stiasny)

Bauernproteste in Sachsen-Anhalt: Etwa 1600 Menschen sind am Montag zum Riebeckplatz in Halle aus dem Saalekreis gekommen. (Kamera: Denny Kleindienst/Dirk Skrzypczak/Alexander Pförtsch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Bauernprotest am Montag: Circa 400 Landwirte sind mit schweren Gerät in Calbe gestartet über Schönebeck auf der Autobahn A14 nach Magdeburg. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Am Riebeckplatz in Halle und den Zufahrtsstraßen steht der Verkehr derzeit. (Kamera: Fabian Lindenhahn)

Bauernproteste am Montag in Magdeburg. (Kamera: Stefan Richter)

Protestaktion ist angelaufen: Lkw-Fahrer stauen Verkehr auf A36 bei Nachterstedt. (Bericht: Frank Gehrmann)

Michael Ripke von der Polizeiinspektion Halle spricht über den geplanten Bauernprotest am 8. Januar in Halle. (Redaktion: Torsten Grundmann, Kamera: Alexander Pförtsch)

Bauernprotest in Sachsen-Anhalt - Chef des Bauernverbands Saaletal im Interview