Burg/DUR - Der Ausnahmezustand ist der Normalzustand. Zumindest, wenn es um die Umleitungsstrecken geht, wenn es auf der Autobahn 2 klemmt. Die Vollsperrungen der vergangenen Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Auf den Straßen und bei Anwohnern.

Im Video: Stau und Vollsperrungen im Jerichower Land

Vollsperrungen und permanenter Stau im Jerichower Land.(Kamera: Marco Papritz Schnitt: Bernd Stiasny)

Ungewöhnlich bis tragisch sind die Gründe für die Überlastung der Grabower Landstraße, der Landesstraße 52. Die Alternative zur Autobahn. Am Dienstag wird sie als Bedarfsumleitung genutzt. Am Mittwoch ebenfalls, als ein Lkw in Fahrtrichtung Hannover im Baustellenbereich eine mobile Mittelleitplanke demoliert. Die muss am Donnerstag – ebenfalls unter Vollsperrung – erneuert werden. Stunden vorher übersieht ein Lkw das Stauende, schiebt drei andere Laster ineinander. Ein Mann stirbt dabei und der Verkehr rollt wieder über die Anschlussstelle Theeßen in Richtung Burg, so die Kurzversion der Ereignisse.

Nun drängen sich Fragen der Anwohner auf. Etwa danach, wie sie in Tagen wie diesen bei eigenen Notfällen von Feuerwehr und Rettungsdiensten erreicht werden können. Wie Pflegedienste hilfsbedürftige Menschen versorgen können. Warum die Ampelschaltung an der Kreuzung zur B1 nicht der Situation angepasst wird. Warum die Polizei nicht den Verkehr manuell regelt, damit die Staulänge minimiert wird. Warum nicht auch wie nun in Grabow geschehen die Geschwindigkeit auf Tempo 30 gedrosselt wird. Und ob denn die Grabower Landstraße überhaupt dafür ausgelegt ist, die hohe Zahl der Fahrzeuge überhaupt aufnehmen zu können.