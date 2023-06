Nach dem Pokal-Krimi und dem Sieg des SC Magdeburg in der Champions League 2023 wurde am Montag in Magdeburg gefeiert. Mehr dazu im Video.

SCM-Handballer genießen das Bad in der Menge. Einen Tag nach dem Gewinn der Champions League 2023 feiern sie mit ihren Fans am Rathaus in Magdeburg.

Magdeburg/DUR - Magdeburg jubelt. Magdeburg feiert. Eine Stadt im Freudentaumel: Den Handballern des SCM ist die Sensation gelungen. Mit einem 30:29 nach Verlängerung holte sich der SC Magdeburg am Sonntag gegen Kielce die Krone in der Handball Champions League.

Im Video: Magdeburg feiert SCM-Helden auf dem Rathausbalkon

Der Sieg des SCM wurde von den Fans vor dem Rathaus gebührend gefeiert. (Bericht/Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Tags darauf - am Montag - wurde vor dem Rathaus in Magdeburg kräftig gefeiert - Luftballons und Feuerwerk flogen in die Luft. Die Mannschaft samt Trainerstab trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend präsentierten sie sich auf dem Balkon des Rathauses. Mehr dazu im Video.