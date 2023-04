Klötze/DUR/dpa – Mehr als sechs Wochen suchte die Polizei nach einer vermissten jungen Frau aus Klötze. Die 19-Jährige wollte Anfang März mit ihrem Freund zu einem Fußballspiel nach Niedersachsen und galt seitdem als vermisst.

Im Video: Vermisste Kezhia aus Sachsen-Anhalt ist tot - Leiche im Landkreis Helmstedt entdeckt

Ex-Freund festgenommen: Leiche von vermisster 19-Jähriger aus Klötze gefunden. (Schnitt: Torsten Grundmann / Kamera: Matthias Strauß)

In einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion und der Staatsanwaltschaft Stendal wird nun der Tod der jungen Frau bestätigt. Am Donnerstag, 20. April, wurde in Niedersachsen in der Gemeinde Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) in den frühen Abendstunden eine tote Frau aufgefunden.