Das Quintett „Winds Aloft & Allied Wins“ des Orchesters der US Air Forces in Europe war zu Besuch in Hettstedt. Mehr dazu im Video.

Video: Musiker der US Air Force zu Gast in Hettstedt

Foto: Orchester US Air Forces in Europe

Einige der Musiker des Orchesters der US Air Forces in Europe, die im Kolpingwerk Hettstedt auftreten.

Hettstedt/DUR - Besonderer Besuch in Hettstedt: Das Quintett „Winds Aloft & Allied Wins“ des Orchesters der US Air Forces in Europe gab am 19. April ein Konzert im Kolpingberufsbildungswerk.

Im Video: Quintett „Winds Aloft & Allied Wins“ in Sachsen-Anhalt

(Kamera: Jürgen Lukaschek / Schnitt: Bernd Stiasny)

Eineinhalb Stunden dauerte das Konzert, das in der Halle der Nationen des Kolpingwerks aufgeführt wurde. 1943 wurde das Orchester gegründet. Bis zu 400 Live-Auftritte spielt das Ensemble jedes Jahr.