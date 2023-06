Während eines Seminars an der Hochschule Anhalt in Köthen wurde durchaus leckere Wurst hergestellt. Wie das Seminar ablief und warum dabei über Salz gesprochen wurde, dazu mehr im Video.

Video: Wie bitte? Leberwurst aus der Hochschule Anhalt in Köthen

Matthias Ganß (li.) presst gekochte Stücke Schweinefleisch mit einem Stopfer in den Wolf, Seminarteilnehmer Mario Scheu assistiert ihm dabei.

Köthen - An der Hochschule Köhen wurde in einem Praxisseminar unter Aufsicht „Kochwurst“ aus Schweinefleisch, Leber, Zwiebeln und Gewürzen hergestellt. Beatrix Parthey, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Anhalt und selbst Fleischerin, beobachtete und leitete das Tun der sieben teilnehmenden Herren an.

Unter den Teilnehmern war auch Steffen Sommer, der Dekan des Fachbereichs 7 „Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik“ lehrt dort Mess-, Regelungs- und Prozessleittechnik und nimmt aus persönlichem Interesse teil am Seminar. Und weil dies ein Praxisseminar im Rahmen des Seniorenkollegs der Hochschule ist, werden alle Zutaten gewogen, bevor sie im Topf landen.

Während drei Männer das Fleisch schneiden, das später in einem großen Suppentopf landet, pellt ein anderer Zwiebeln mit einem Professor. Das Team um Fleischermeister Matthias Ganß wartet an der Dosenverschluss-Maschine.

Lesen Sie hier den ausführlichen Artikel: Fleischkonsum - Warum an der Hochschule Anhalt in Köthen Leberwurst hergestellt wird

Im Video: Mit professioneller Hilfe: Wurst zubereiten an der Hochschule Köthen

Video: Hochschule Anhalt Köthen: Senioren bereiten unter professioneller Anleitung Wurst (Kamera: Ute Niklisch, Bericht: Bernd Stiasny)

Nach 20 Minuten werden vier Bleche in den Kochschrank geschoben, die Konservierung beginnt. Bei rund 85 Grad werden die meisten Keime abgetötet. Dann ist die "wissenschaftliche" Hausmacher-Leberwurst fertig. Und siehe da, sie ist auch noch äußerst lecker geworden.

In Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2022 rund 3,46 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde gewerblich geschlachtet worden.