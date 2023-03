Das einstige Druckhaus in Bernburg soll "grüner" werden. Mehr dazu im Video.

Video: Investition und Umbau in Bernburg - Wie ein nachhaltiger Betriebshof entsteht

Bernburg/MZ - Großer Wandel heißt es diese Tage im einstigen Aroprint-Druckhaus an der Ernest-Solvay-Straße im Süden von Bernburg. Noch ist das Gebäude leer, doch das wird sich in den kommenden Monaten ändern. In den zurückliegenden Wochen sind etliche Bereiche hier entkernt, entkabelt und von der Heizung abgeklemmt worden - Bernburgs neuer Betriebshof soll "grüner" werden.

Bernburgs neuer Betriebshof soll nachhaltiger werden. Geschäftsführer Holger Köhnke im Interview. (Bericht: Katharina Thormann)

Das Ziel des Projektes soll es ein, dass das 1,3 Hektar große Grundstück moderner, großräumiger und nachhaltiger wird. „Der Umbau wird weniger als 50 Prozent im Vergleich zu einem Neubau kosten“, sagt Köhncke. Veranschlagt sind dafür rund 2,9 Millionen Euro.