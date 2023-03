Sie sind längst ausgestorben, Dinosaurier stehen dennoch bei Kindern hoch im Kurs. Eine spektakuläre Dinoshow mit beweglichen Figuren kommt in die Stadthalle von Burg.

In Burg kommen im April Fans von Dinosaueriern auf ihre Kosten.

Burg/DUR - In der Stadthalle von Burg bei Magdeburg werden am 2. April 2023 Dinosaurier zum Leben erweckt. Die multimedialen Shows, begleitet von zwei Rangern, bieten den Besuchern einen hautnahen Einblick in das Leben der Dinos.

Ein Video zur Dino-Show bei Burg hier:

Was erwartet die Besucher? Der Trailer der multimedialen Dino-Show gibt Einblicke. (Video: Kidsworld Dinosaurier Show)

Von der Entwicklung vom Ei bis zum ausgewachsenen T-Rex wird alles veranschaulicht und die Besucher können die Figuren sogar streicheln, füttern und reiten. Die Shows um 11 und 14 Uhr dauern jeweils 90 Minuten. Doch welche Überraschungen warten auf die Besucher?