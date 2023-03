In Merseburg betreibt Manuela Arland seit drei Jahren das Brautmodengeschäft „InWeiß“. Im neuen Herrenausstatter „Sir by InWeiß“ finden jetzt auch Männer den passenden Anzug für ihre Hochzeit.

Merseburg/MZ - Woher bekomme ich die perfekte Kleidung für meine Hochzeit? In Merseburg finden seit Freitag im neuen Herrenausstatter „Sir by InWeiß“ nun auch Männer den passenden Anzug für ihre Hochzeit.

Geschäftsleiterin Manuela Arland, die seit Jahren das Brautmodegeschäft "InWeiss" in Merseburg führt, erklärt: „Wir sind den Anregungen der Bräute nachgegangen". Viele Frauen fragten, wo sie ihre Männer einkleiden könnten. Bisher hat Arland dann Geschäfte im weiteren Umkreis in Halle oder Leipzig empfehlen müssen. Das hat nun ein Ende. In Merseburg können sich Braut und Bräutigam nun gleichzeitig einkleiden.