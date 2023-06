Die Feuerwehrfrau Katharina Dieckow aus Halle gehört zu den erfolgreichsten Sportlerinnen der Stadt. Sie nimmt an Sportveranstaltungen wie dem Mount-Everest-Treppenmarathon teil. In voller Ausrüstung knapp 13.000 Stufen am Stück. Wir haben mit der außergewöhnlichen Sportlerin gesprochen. Mehr dazu im Video.

Halle (Saale)/DUR - Katharina Dieckow zählt zu den außergewöhnlichsten Feuerwehrfrauen im Land. Die Ausnahmeathletin nimmt an unzähligen Sportveranstaltungen teil. Ein Spektakel das selbst erfahrenen Extremsportlern Respekt einflößt. Torsten Grundmann sprach mit der Ausnahmeathletin über diese speziellen Herausforderungen und warum sie davon einfach nicht mehr lassen kann.

Im Video: Gewann Gold bei den "World Police & Fire Games": Katharina Dieckow aus Halle im Gespräch mit Torsten Grundmann

Feuerwehrfrau Katharina Dieckow im Gespräch mit Torsten Grundmann (Video: Torsten Grundmann)

Katharina Dieckow ist sehr vielseitig, sie arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Halle sowie FFW Lettin, ist Notfallsanitäterin und zudem eine großartige Sportlerin. Die 43-Jährige gehörte schon zwei Mal zum Sachsen-Anhalt-Team für die „World Games Police & Fire“, quasi die Weltmeisterschaften für Polizei, Feuerwehr, Zoll und Justiz.

Feuerwehrfrau Katharina Dieckow in Aktion: In voller Montur geht es mehr 12.000 Treppenstufen hinauf. Foto Screenshot Torsten Grundmann

In allen Wettkämpfen, wie auch beim Treppenlauf, müssen die Brandschützer in Vollausrüstung antreten. „Auch als Feuerwehrmitglied heißt es gut trainiert sein, um so bepackt bis oben durchzuhalten, man kommt an einen Punkt da heißt es den Kopf auszuschalten, denn die Füße kennen ihren Weg", erzählt Dieckow augenzwinkernd.