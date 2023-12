Wie haben die Menschen das Jahr in Halle erlebt? Diese und viele andere Fragen beantwortet Bürgermeister Geier (SPD) in einem exklusiven Studio-Talk.

Bürgermeister Geier in einem exklusiven Studio-Talk: Wie steht es unter anderem um den Klimaschutz in Halle?

Halle/DUR - Das Jahr 2023 geht zu Ende. In Halle gab es viele Dinge, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Positive als auch negative. Was hat die Menschen in der Saalestadt in diesem Jahr bewegt? Was war wichtig und wie geht es 2024 in Halle weiter?

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) zieht im TV Halle-Studio eine Jahresbilanz. (Kamera: Anna Lena Giesert, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Jugendkriminalität, Grundsteuer, Klimaproteste, Zukunftszentrum: TV Halle wagt einen Rückblick und hat im Studio mit Bürgermeister Egbert Geier (SPD) gesprochen. Der hat eine durchwachsene Bilanz gezogen.