Das Flaggschiff der sächsischen Dampfschifffahrt, der Raddampfer „Dresden“, hat am Dessauer Kornhaus Station gemacht. Erstmals seit 34 Jahren ist das Passagierschiff auf dem Weg nach Hamburg - und wieder zurück nach Dresden. Mehr dazu im Video.

Video: Historischer Schaufelraddampfer macht Station in Dessau und Magdeburg

Der Schaufelrraddampfer "Dresden" macht Station in Dessau. Am Kornhaus wird gewendet.

Dessau/MZ - Der seltsame Pfeifton war weithin zu hören - und so mancher rieb sich sich verdutzt die Augen: Unweit vom Kornhaus machte am Freitag der Schaufelraddampfer „Dresden“ auf seinem Weg nach Hamburg in Dessau Station.

Nicht nur für die 151 Passagiere an Bord ist es eine ungewöhnliche Reise, auch für Kapitän Andreas Weber und seinen Kollegen Lutz Peschel vom Schwesterschiff „Leipzig“. Sie teilen sich das besondere Flusskreuzfahrtvergnügen auf der Elbe.

Mit dem historischen Raddampfer "Dresden" von Sachsen bis nach Hamburg (Bericht/Kamera/Schnitt: Thomas Ruttke)

Lesen Sie hier die ganze Geschichte der ungewöhnlichen Reise: Besondere Kreuzfahrt: Auf der Elbe von Dresden nach Hamburg - Schaufelraddampfer legt am Kornhaus in Dessau an

500 Kilometer ist diesee lang. Zuletzt hatte die „Dresden“ diese Reise vor 34 Jahren unternommen. 1989 zum Hamburger Hafengeburtstag. Da gab es noch zwei deutsche Staaten.

Das imposante Schiff wird auf seiner Rückreise nach Dresden auch Dessau wieder passieren.