Wie lassen sich Konturen schmaler schminken? Und funktioniert es mit Lidschatten, Schlupflider zu vertuschen? Make-up Artistin Elena Allritz aus Magdeburg, die schon bei Germany's Next Topmodel geschminkt hat, kann alle Fragen rund ums typgerechte Make-up beantworten und tritt demnächst gegen Konkurrenz aus 18 Ländern an.

Magdeburg - Elena Allritz ist eine junge Make-up-Artistin aus Magdeburg. Die 22-Jährige, die am 31. März 2023 bei der Fachmesse Beauty in Düsseldorf um einen großen Preis schminkt, weiß, wie sie Gesichter in Szene setzen kann.

Ein Contouring wie Kim Kardashian? Smokey Eyes à la Kate Moss? Oder lieber natürliche Nude Lips wie Beyoncé? Elena Allritz kennt alle Trends der Stars und kann sie aufs Gesicht zaubern.

Wie genau Elena Allritz das schafft lesen Sie hier: Mit Video: Make-up Artistin gibt Tipps gegen Schlupflider und für ein schmales Gesicht

Die Magdeburgerin Elena Allritz ist Make-up-Artistin aus Leidenschaft. // Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Bernd Stiasny.

Die Make-up-Artistin setzt am liebsten auf natürliche Looks. Die Magdeburgerin schminkt am 31. März bei der Fachmesse Beauty in Düsseldorf um einen großen Preis.