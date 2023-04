Für einige Wochen sollen die Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn wieder in Magdeburg halten. Mehr dazu im Video.

Video: Bahngäste aufgepasst - ICE hält wieder in Magdeburg

Magdeburg/DUR - Seit dem 1. April 2023 fahren die Hochgeschwindigkeitszüge des Bahn-Konzerns die Stadt Magdeburg an. Doch welche Verbindungen gibt es wann? Und ist die Regelung von Dauer?

Magdeburg ist seit Anfang April wieder ein ICE-Halt. (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Wann fahren die ICE in Magdeburg und warum will die Bahn Magdeburg nicht für immer ans ICE-Netz anschließen? Denn eins ist sicher: unabhängig vom IC-Angebot und der Aussage der Deutschen Bahn, dieses über Magdeburg auszuweiten, wird in Magdeburg trotzdem immer wieder der Wunsch nach einem stetigen ICE-Anschluss laut.