In Dominik Kunzes Wohnung in Benndorf lebt es sich noch wie in der DDR. Er selbst hat zum Beispiel noch originale Trainingsanzüge, die er auch noch trägt.

Benndorf/MZ. - Wenn Dominik Kunze morgens aufsteht, dreht er am Rad. Und zwar an jenem seines Drehkalenders, der im Wohnzimmer an der Wand hängt. „Mansfeld-Buntmetallzentrum“ steht darauf und er ist, wie so vieles in der Wohnung „original aus der DDR“, wie es der Hausherr selbst beschreibt.