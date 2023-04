Afghanistan, Mali oder Irak: Die Militärseelsorge begleitet die Soldaten und ihre Familien – im Alltag und in Ausnahmesituationen. Mehr dazu im Video.

Niederstetten/Burg/DUR - Nach Einsätzen in Kriegs- und Krisenregionen beschäftigt Soldatinnen und Soldaten noch lange das dort Erlebte. Als Militärseelsorger ist Stephan Aupperle in der Kaserne in Niederstetten ihr Ansprechpartner, um darüber zu sprechen.

Die Militärseelsorge hat unter anderem im Afghanistan-Einsatz einen wichtigen Beitrag geleistet (Video: Jens Schmitt, Konrad Schmid)

Bundeswehr in Sachsen-Anhalt: Militärpfarrer aus Berlin in Burg seit April 2023

Die Clausewitz-Kaserne in Burg erhielt erst kürzlich Beistand von einem Neuzugang aus Berlin. Eric Haußmann ist seit April 2023 hier als neuer Militärpfarrer tätig.

Das Pfarramt ist zuständig für die Standorte Burg, Gardelegen/Letzlingen, Klietz, Magdeburg, Möckern (Truppenübungsplatz Altengrabow), Stendal und gehört zum Militärdekanat Mitte mit Sitz in Berlin.

Als evangelischer Seelsorger beim Militärpfarramt sei Haußmann unabhängig von einer religiösen Bindung oder Konfessionszugehörigkeit der Betroffenen seelsorgerischer Betreuer aller Soldaten – in deren beruflichen Alltag als auch bei möglichen Einsätzen, wie es in einer Mitteilung heißt.