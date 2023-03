HALLE/MZ - Konzentriert begutachten Luke Kregelin und Charlotte Ahrens eines der Gehölze, die in mit Wasser gefüllten Einmachgläsern vor ihnen aufgereiht stehen. Zehn Minuten noch, dann müssen sie alle Pflanzen bestimmt und am besten auch noch herausgefunden haben, ob es sich um insektenfreundliche Gewächse handelt oder nicht.

Kregelin und Ahrens, 19 und 23 Jahre alt, sitzen am Mittwochvormittag an einem Tisch des Standortes „Carl Wentzel“ der Berufsbildenden Schulen des Landkreises Saalekreis in Halle. Die beiden Auszubildenden nehmen an einem Wettbewerb für junge Gärtnerinnen und Gärtner teil, den die Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner ausgelobt hat.

Kamera: Jakob Milzner / Schnitt:Bernd Stiasny

Es ist die erste Runde des Wettbewerbs, die an diesem Tag stattfindet. In dieser fallen Erstentscheide auf Ortsebene – deren Gewinnerinnen und Gewinner nehmen dann an der zweiten Runde auf Landesebene teil, bevor in der dritten Runde die besten jungen Gärtnerinnen und Gärtner Deutschlands gekührt werden.