Zwölfjähriges Mädchen aus Belleben seit dem Morgen vermisst

Belleben/MZ/tad - Die Polizei sucht nach einem zwölfjährigen Mädchen aus dem Kinder- und Jugenddorf (KJD) Belleben, das seit Montagmorgen vermisst wird. Letztmals wurde Violet A. dort gegen 8.30 Uhr gesehen.

Bekleidet mit weißem T-Shirt und kurzer Hose

Die Sorge um das seit drei Jahren in der Betreuungseinrichtung lebende Mädchen ist deshalb so groß, weil es an einer psychischen Krankheit leidet und als suizidgefährdet gilt. Violet A. ist zirka 1,60 Meter groß und hat blonde, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose.

Bekannte Kontakte überprüft

Es könnte sein, dass sie in Richtung Halberstadt unterwegs ist. Die Polizei hat am Montag umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hilfe eines Hubschraubers eingeleitet. Sämtliche bekannten Kontaktadressen wurden geprüft - bislang ohne Erfolg. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten vor, weshalb sie um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Hinweise zu dem Mädchen bitte an die Polizei im Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/37 90.