In einem Wohnblock an der Magistrale hat es gebrannt. Die Mieter waren zum Zeitpunkt des Geschehens nicht zu Hause.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem Wohnungsbrand am Freitagabend an der Magistrale in Neustadt sehr drei Personen durch Rauchgase verletzt worden. Ein 34-Jähriger musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Polizeieingaben war das Feuer gegen 21 Uhr in einer Wohnung im siebten Obergeschoss ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mieter - eine vierköpfige Familie - nicht zu Hause. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen zwar verhindern, allerdings atmeten drei Personen im Treppenhaus die giftigen Dämpfe ein. Zwei von ihnen - 26 und 44 Jahre alt - wurden vor Ort behandelt.

Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr nutzbar. Die Familie kommt laut Polizei vorerst bei Bekannten unter. Was den Brand auslöste, ist noch unklar.