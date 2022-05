Wo lohnt sich die Gründung einer Offshore-Firma

Welche Länder eignen sich für die Gründung einer Offshore-Firma?

Eine Offshore-Firma bezeichnet ein Unternehmen, welches im Ausland mit dem Zweck der Steuerersparnis gegründet wird. Vielen Regierungen ist dieser Umstand ein Dorn im Auge. Trotzdem gibt es noch einige Regionen, wo die Gründung einer Offshore-Firma mit all seinen Vorteilen möglich ist.

Bankgeheimnis aufgehoben

Bis vor Kurzem boten Steuerparadiese attraktive Konditionen, um vom deutschen Fiskus verschont zu bleiben. Seit Kurzem hat sich das geändert, gehen doch die Verantwortlichen bei der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und der EU (Europäische Union) verschärft gegen diese Gepflogenheiten vor.

Mit dem Abkommen zum Automatischen Informationsaustausch von 2014 wurde nämlich das Bankgeheimnis weitestgehend ausgehebelt. Banken, die ihren Sitz in Ländern haben, die dem Abkommen beigetreten sind, sind verpflichtet, alle relevanten Daten an die jeweiligen Finanzämter im Heimatland weiterzuleiten.

Nachteile eines Firmenstandortes in Deutschland

Die Motive, weshalb Unternehmer Offshore-Unternehmen gründen, sind mit den Nachteilen verbunden, die der Firmenstandort in Deutschland mit sich bringt. Weltweit existiert hierzulande mit ca. 30 % die vierthöchste Gewinnbesteuerung. Während dieser Wert in der EU im Schnitt bei 21,9 % angesiedelt ist, zahlen Unternehmer in Ländern wie Zypern, Irland, Bulgarien und Ungarn nur etwas mehr als 10 % Abgaben auf ihre Gewinne.

Administrative Hürden wie ein notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag, eine ausufernde Buchführung und Defizite in der Digitalisierung erschweren eine Unternehmensführung in Deutschland zusätzlich. Vielen Unternehmern sind auch die hohen Arbeitskosten und der Fachkräftemangel ein rotes Tuch.

Firma im Ausland gründen – das ist zu beachten

Eine Gründung im Ausland ist an sich nicht schwer. In vielen Fällen ist das sogar online möglich, ohne persönlich vor Ort zu sein. Wenn allerdings der Hauptwohnort in Deutschland verbleibt, kann es zu einer Doppelbesteuerung kommen, wodurch das Vorhaben finanziell uninteressant wird.

Alternativ dazu bietet sich die Eröffnung einer Betriebsstätte mit entsprechendem Personal im Zielland an. Der Unternehmer muss dann nur einige Mal hin und her pendeln, wenn er nicht aus Deutschland wegziehen möchte. Als einfachste Lösung bietet sich an, am Firmensitz im Ausland einen Geschäftsführer anzustellen. Dann hat der deutsche Fiskus keine Berechtigung für eine Besteuerung.

Wo macht eine Firmengründung Sinn?

Trotz der immer schärfer werdenden internationalen Gesetzgebung bleiben viele Länder Deutschland gegenüber im Vorteil. Inwiefern sich eine Firmengründung im Ausland lohnt, hängt dabei vom Geschäftsmodell und den persönlichen Motiven ab. Zudem hat jedes Land seine eigenen individuellen Vorteile, wie an den nachfolgenden Beispielen aufgezeigt wird.

Estland

Der baltische Staat hat sich innerhalb Europas den Ruf eines gründerfreundlichen Landes erarbeitet. Die Kommunikation mit dem lokalen Finanzamt und anderen Behörden wurde vollständig digitalisiert.

Die Eröffnung einer Firma ist innerhalb weniger Stunden erledigt. Ausländer können Unternehmen ortsunabhängig gründen und die relativ geringe Körperschaftsteuer von 20 % muss erst nachgelagert abgeführt werden.

Zypern

Der Inselstaat ist EU-Mitglied und bietet im Falle einer Zuwanderung exzellente steuerliche Privilegien, da die Steuerzertifikate in der gesamten Union anerkannt werden. Wenn ein Gesellschafter zum Geschäftsführer ernannt wird, ist eine jährliche Verweildauer von 60 Tagen ausreichend, um in den Genuss der Vergünstigungen zu kommen.

In Zypern müssen auf Kapitalerträge wie Dividenden keine Steuern gezahlt werden. Die Körperschaftsteuer beläuft sich auf vorteilhaften 12,5 %. Zudem unterhält Zypern zu vielen Staaten außerhalb der EU ein Doppelbesteuerungsabkommen. Als Mitglied der Währungsunion entfallen Umtauschgebühren.

Bulgarien

Für die Gründung einer Kapitalgesellschaft wird im Balkanstaat kein Mindestkapital fällig. Der bürokratische Aufwand hält sich mit vier Formularen in sehr übersichtlichen Grenzen. Die Körperschaftsteuer ist mit 10 % die niedrigste im gesamten Einzugsgebiet der EU.

Bulgarien eignet sich aufgrund des niedrigen Lohnniveaus für viele Branchen als Produktionsstandort. Die Firmen besitzen einen guten Ruf und werden überall als Geschäftspartner gerne gesehen.

Singapur

Singapur ist Teil des asiatischen Wirtschaftsraumes. Singapurische Unternehmen genießen daher bemerkenswerte Steuervorteile im Handel mit der gesamten Region. Die Firmen besitzen einen exzellenten Ruf in der Welt und werden als seriöse Handelspartner geschätzt. Bei einer Firmengründung muss nur ein symbolischer Singapur Dollar (SGD) auf das Firmenkonto eingezahlt werden. Die Körperschaftsteuer beträgt 0 %.

Allerdings besteht für ausländische Firmengründer die Pflicht, einen Geschäftsführer zu ernennen, der in Singapur gebürtig oder im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung ist. Alternativ kann ein Service-Unternehmen beauftragt werden, das auf Firmengründungen spezialisiert ist.